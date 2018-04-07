Михаилу Пастухову — 60 2 7.04.2018, 16:43

Михаил Пастухов

Профессор-юрист, бывший судья Конституционного суда Беларуси празднует юбилей.

7 апреля доктору юридических наук, заслуженному юристу, Бывшему судье Конституционного суда Беларуси Михаилу Пастухову исполняется 60 лет, передает «Радыё Рацыя».

Михаил Пастухов родился на Брянщине. Окончил юридический факультет Белгосуниверситета и аспирантуру. В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию, а потом - докторскую по теме «Реабилитация лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности: основы правового института» (в том числе по материалам репрессий в 1930-1950-е годы).

В апреле 1994 года по рекомендации депутата Дмитрия Булахова был избран в состав Конституционного суда Беларуси. Был назначен судьей-докладчиком по ряду дел, которые имели общественный резонанс, в том числе по делу «О нарушении Лукашенко Конституции Беларуси».

После ноябрьского референдума 1996 года отказался признать новую редакцию Конституции и был освобожден от должности судьи Конституционного суда указом Лукашенко. Использовал судебные средства защиты своих прав, в том числе одним из первых обратился в Комитет ООН по правам человека.

Как член Белорусской ассоциации журналистов занимается правозащитной деятельностью. Принимал и принимает участие в ряде судебных процессов по защите прав журналистов. В частности, выступал общественным защитником журналиста российского телеканала Павла Шеремета, который обвинялся вместе с Дмитрием Завадским в «незаконном переходе белорусско-литовской границы». За участие в этом процессе номинировался международной премией Европейского Союза и США «за развитие демократии и гражданского общества».

Редакция сайта Chartr97.org поздравляет Михаила Пастухова с днем рождения.