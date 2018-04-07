Пенсионер из Минска: Плата за общежитие выросла в два раза. Как выжить? 7.04.2018, 17:07

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Белорусы поражены лицемерным отношением чиновников.

В редакцию «Свободных новостей» обратился читатель из Минска А.И. Лагацкий:

- Я с семьей, как и тысячи других людей, не имеющих возможности приобрести жилье, проживаю в общежитии. Мы поражены лицемерным решением Мингорисполкома от 21.09.2017 г. № 3207. По новой инструкции плату за общежитие привязали к базовой величине. Аналогично формируется оплата за проживание в гостиницах.

Мингорисполком решил, что это плата только за пользование жилым помещением, и обязал организации, имеющие общежития, выставлять счета дополнительно к счетам за коммунальные услуги. Например, за декабрь 2017 г. оплата за комнату площадью 16 метров — 23,37 рубля, по решению исполкома дополнительно — 24,96 рубля. Итого к оплате 48 рублей 33 копейки.

Это ведь лицемерие и издевательство над проживающими в общежитиях. Поборы, ничем не прикрытые, или отсутствие здравого мышления в головах, издающих такие решения.

Я письменно обратился к заместителю директора по экономическим вопросам и генеральному директору Минского городского жилищного хозяйства с требованием рассмотреть правомерность применения такой платы. В ответ получил массу ссылок на постановления и решения по общежитиям. Но конкретного ответа на мой вопрос нет. Меня проинформировали, что методика определения платы остается без изменения, за исключением того, что организациям, имеющим общежития, предоставили право самостоятельно применять понижающий коэффициент, исходя из экономической и финансовой возможности. Понимать это надо так: если организация получает финансирование из госбюджета, то при применении понижающего коэффициента ей будет ограничено финансирование. В результате Академия наук, в ведении которой находится общежитие, в котором я проживаю, не торопится применять понижающий коэффициент.

Я пенсионер. Честно проработал почти 40 лет в Академии наук рабочим, затем на инженерных должностях. Семья — два сына. Младший с семьей проживает в маленькой «хрущевке». Старший — в съемной квартире, болеет, у него онкология, прошел курс лечения, облучение и химиотерапию, получил 2-ю нерабочую группу инвалидности. При маленькой зарплате я особых сбережений не накопил.

Тем не менее мне с моей мизерной пенсии необходимо помогать больному сыну, покупать продукты, лекарства для себя — я гипертоник, оплачивать комнату в общежитии. Здравомыслящим людям даже трудно представить, как выжить в такой ситуации, но не чиновникам. Я уверен, что тысячи белорусов живут за чертой бедности, и нет надежды в ближайшее время на улучшение.