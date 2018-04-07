В Иерусалиме сошел Благодатный огонь 7.04.2018, 17:15

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Пасхальную святыню раздали тысячам верующих.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 7 апреля, в Великую Субботу сошел Благодатный огонь, который ожидали тысячи паломников со всего мира.

Как сообщает unian.net из Иерусалима, чудо схождения Благодатного огня в этом году произошло в 14.16 по белорусскому времени. Во время схождения Благодатного огня звучали молитвы на разных языках. Верующие приветствовали друг друга "Христос Воскресе!" - "Воистину Воскресе"!

Люди мгновенно передавали Огонь всем, кто находился в храме, после чего его смогли получить все ожидающие чуда схождения у храма.

Благодатный огонь в первые минуты схождения имеет невысокую температуру, он теплый, но не обжигает и напоминает согревающие солнечные лучи. Одновременно в храме Гроба Господня присутствуют около 9 тысяч людей.

Верующие умываются Огнем, освящают одежду, но возгорания не происходит. Постепенно Благодатный Огонь нагревается, но не жжет.