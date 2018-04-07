Могилевчане массово протестуют против беззакония в судах 7.04.2018, 17:33

Председатель могилевского суда целый день разбирала 10 одинаковых жалоб.

Могилевские правозащитники, журналисты и активисты совместно добиваются разрешения на фото и видеосъемку во время судебных процессов, сообщает «Могилевская Весна».

Могилевские правозащитники Борис Бухель и Александр Хамратов, журналисты Владимир Лапцевич, Александр Бураков, Максим Алемовский и Алина Скребунова, а также активисты Станислав Павлинкович, Виктор Греков, Александр Шевцов и Алексей Павловский пожаловались на запрет фото и видеосъемки во время суда над Станиславом Павлинковичем 2 апреля.

Его оштрафовали на пять базовых величин (122,5 рубля) за «неповиновение милиции», хотя сам активист заявляет о политическом характере суда. В самом начале процесса он просил судью Литвину разрешить фото и видеосъемку, однако она отказала. Свое решение она мотивировать не захотела.

Семь из десяти заявителей явились 6 апреля к председателю суда, чтобы рассмотрение жалобы проходило при них. Председателю суда Ленинского района Галине Кужелевой пришлось рассматривать каждую жалобу по отдельности на протяжении всей пятницы, 6 апреля.

Все заявители просили фиксировать процесс на фото и видео, но Кужелева отказала без каких либо объяснений. Также она отказалась вызывать судью Литвину, чтобы она объяснила мотив этого своего отказа 2 апреля.

В ответ на это практически каждый из просителей заявил Галине Кужелевой отвод, которые она не приняла. По итогу было отказано по всем десяти жалобам.

Правозащитник Борис Бухель назвал массовое обжалование стратегическим процессом:

— Наша цель – изменить практику, когда судья на свое усмотрение отказывает в фото и видеосъемке. Есть постановление Пленума Верховного суда об обеспечении гласности в судах , в котором четко указывается, что такой запрет может быть только тогда, когда против одна из сторон, или это нарушает неприкосновенность личной и семейной жизни; чести и достоинства; тайны переписки, различных переговоров, содержащих сведения личного характера. Мы просто будем массово подавать жалобы каждый раз, когда судьи будут вот так своевольничать. Если судам проще тонуть в жалобах, чем поступать по закону, значит они будут тонуть. Также рассмотрения этих жалоб выявили много пробелов и правовой неопределённости в главе 7 ПИКоАП, регулирующей порядок рассмотрения жалоб на действия судей в судебных административных процессах. Информацию об этом мы своими дальнейшими жалобами и обращениями доведём до председателя Могилёвского облсуда и Верховного Суда Беларуси, чтобы они приняли, надеюсь, соответствующие меры по устранению выявленных недостатков.

Правозащитник Александр Хамратов подтверждает позицию коллеги:

— Это не просто массовое обжалование, это ещё и акт протеста против беззакония в судах.

В ближайшее время они намерены обжаловать председателю Могилёвского облсуда запрет на фото и видеосъемку уже со стороны председателя суда Галины Кужелевой, а также её отказ пригласить в качестве свидетеля судью Литвину.