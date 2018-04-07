Топ-7 легендарных автомобилей 7.04.2018, 17:45

Мощные и красивые авто 1970-ых годов.

В 1970-е годы появилось много интересных мускул-каров. Это были красивые и мощные автомобили. К сожалению, многие из них уже стали настоящей редкостью. Сайт autonews.ua предлагает семь самых лучших мускул-каров 1970-х…

Dodge Lil’ Red Express 1978

K мускул-карам можно отнести и пикап Dodge Lil’ Red Express 1978 года выпуска. Под капотом у него двигатель V8 мощностью 225 л.с. До 100 км/ч такой пикап разгонялся за 6,5 секунд.

Pontiac Firebird Trans Am SE 1977

Нельзя представить мускул-кары 1970-х годов без Pontiac Firebird Trans Am SE. И хотя мощность его 6,6 л двигателя V8 составляла всего 200 л.с., этого было вполне достаточно, чтобы обогнать почти каждый автомобиль.

Pontiac Firebird Trans Am SD-455 1974

В 1974 году появился Pontiac Firebird с двигателем V8, у которого мощность равнялась всего 290 л.с. Если бы эта модель появилась на несколько лет раньше, то мощность её двигателя, видимо, достигала б не менее 400 «лошадей». Почему? Потому, что в США изменились правила выбросов в атмосферу вредных веществ.

Plymouth Hemi Cuda Convertible 1971

В 1971 году построили всего 11 экземпляров Plymouth Hemi Cuda Convertible, оснащенных знаменитым двигателем 426 Hemi. Это один из самых лучших мускул-каров «всех времен и народов». В 2014 году один такой автомобиль на аукционе в США продали за 3,5 млн. долларов.

Chevrolet Chevelle SS 454 1970

В 1970 году в продаже появился Chevrolet Chevelle, под капотом у которого располагался двигатель V8 объемом 454 сс. Его мощность составляла 450 л.с. Двигатель работал в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач или с четырехступенчатой механической коробкой передач. Это был один из самых быстрых автомобилей 1970 года.

Oldsmobile 442 1970

Oldsmobile был потрясающим мускул-каром. Он оснащался двигателем V8 мощностью 365 л.с., который работал в паре с четырехступенчатой коробкой передач. Пакет W30 добавлял ему ещё 5 «лошадей».

Ford Mustang Boss 302 1970

Boss 302 – это не самый мощный из «мустангов» в 1970-х годов. Тогда лидировал Boss 429. Однако, Boss 302 оказался отличным автомобилем с 5,0 л двигателем V8, у которого мощность достигала 290 л.с. Он часто добивался побед в гонках SCCA.