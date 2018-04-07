В центре немецкого Мюнстера грузовик въехал в людей 1 7.04.2018, 17:57

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Фото: twitter

(Обновляется) По официальным данным, погибли четыре человека, еще 20 ранены, из них шесть тяжело.

В Мюнстере грузовик-фургон врезался в группу людей, сидевших за столиками перед рестораном в старой части города, пишет «Немецкая волна». Место происшествия оцеплено, ведется крупномасштабная операция, сообщила в субботу, 6 апреля, полиция Мюнстера, подтвердив, что есть погибшие и раненые.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 апреля 2018 г.

Additional photos emerge from scene where driver rammed vehicle into restaurant Grosser Kiepenkerl, in Munster, Germany - leaving three dead and more than 30 injured. pic.twitter.com/OLUbYhsdNI — Josh Caplan (@joshdcaplan) 7 апреля 2018 г.

19.19 В результате инцидента в Мюнстере погибли три человека, четвертый - предполагаемый преступник - застрелился, заявил представитель полиции Андреас Боде (Andreas Bode). По его данным, еще 20 человек ранены, шесть из них тяжело.

19.04 Обербургомистр Мюнстера Маркус Леве (Markus Lewe) указал, что обстоятельства инцидента до сих пор неясны. По его словам, весь Мюнстер потрясен трагедией. "Наши соболезнования родным погибших. Раненым мы желаем скорейшего выздоровления", - заявил он.

19.03 По словам представителя полиции, проверяется информация о том, что из грузовика выпрыгнули еще два человека и скрылись с места происшествия.

19.00 В фургоне, въехавшем в людей, был обнаружен подозрительный предмет, сообщил представитель полиции. Поэтому, по его словам, был оцеплен центр города. О каком именно предмете идет речь, не сообщается.

18.52 Представитель министерства внутренних дел ФРГ сообщил dpa, что погибли четыре человека, включая предполагаемого преступника.

18.31 Правительство ФРГ выразило соболезнования родственникам жертв и пострадавшим. "Ужасные новости из Мюнстера", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter заместителем официального представителя кабинета министров Ульрике Деммер (Ulrike Demmer). В своих мыслях мы с жертвами и их родными", - написала в Twitter министр юстиции ФРГ Катарина Барлей (Katarina Barley).

18.27 Полиция считает, что опасность миновала. Поиски дальнейших подозреваемых не ведутся, заявила представитель полиции. Она подчеркнула, что по-прежнему неясно, было ли происшествие терактом. "Мы ведем расследование по всем направлениям", - подчеркнула она.