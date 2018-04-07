Гигантскую трещину в земле, «раскалывающую Африку надвое», сняли на видео с дрона 2 7.04.2018, 18:24

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Фото: reuters

Сейчас ширина разлома достигает шести метров, а глубина - пятнадцати.

В Кении в земле появилась гигантская трещина. Колоритный разлом заставил журналистов писать о том, что он раскалывает Африку надвое: если его продолжить в обе стороны, то Сомали, часть Эфиопии, Кении и Танзании отделятся от Африки и образуют новый континент. Но ученые недовольны подобным освещением проблемы, указывает Forbes (перевод — newsru.com).

Трещина образовалась между городами Найроби и Нарок и тянется на несколько километров, в том числе разрывая надвое оживленную автотрассу. Сейчас ширина разлома достигает шести метров, а глубина - пятнадцати.

Фото: reuters

Видео, снятое с квадрокоптера, опубликовано на YouTube-канале кенийского издания Daily Nation. Оно же в описании указывает на то, что в перспективе часть стран отколется и образует новую часть света.

Издание The Conversation выпустило резонансную статью с описанием того, как через миллионы лет образуется новый континент. На одном из рисунков пунктирами намечены линии разлома вдоль двух тектонических плит.

So this will happen in the next 50M yrs. Can't wait pic.twitter.com/g2uogxK9or — K!M 🇰🇪™ (@Nel_kimz) 20 марта 2018 г.

Forbes, однако, придерживается иного мнения. В статье на сайте журнала указано, что в этом районе не было в последнее время землетрясений, а сама трещина не похожа на последствия резкого движения тектонических плит относительно друг друга. Так, например, выглядят последствия землетрясения в Новой Зеландии.

В Кении вертикального смещения плит не наблюдается. Государственная геологическая служба вообще не считает, что эта трещина разрастается. Там настаивают на необходимости дополнительных исследований, а пока указывают, что трещина могла образоваться давно, а в последнее время "вышла на поверхность" после того, как заполнявшие ее вулканические породы вымыло сильными дождями.