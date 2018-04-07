закрыть
7 апреля 2018, суббота, 20:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Гигантскую трещину в земле, «раскалывающую Африку надвое», сняли на видео с дрона

2
  • 7.04.2018, 18:24
  • 3,205
Фото: reuters

Сейчас ширина разлома достигает шести метров, а глубина - пятнадцати.

В Кении в земле появилась гигантская трещина. Колоритный разлом заставил журналистов писать о том, что он раскалывает Африку надвое: если его продолжить в обе стороны, то Сомали, часть Эфиопии, Кении и Танзании отделятся от Африки и образуют новый континент. Но ученые недовольны подобным освещением проблемы, указывает Forbes (перевод — newsru.com).

Трещина образовалась между городами Найроби и Нарок и тянется на несколько километров, в том числе разрывая надвое оживленную автотрассу. Сейчас ширина разлома достигает шести метров, а глубина - пятнадцати.

Фото: reuters

Видео, снятое с квадрокоптера, опубликовано на YouTube-канале кенийского издания Daily Nation. Оно же в описании указывает на то, что в перспективе часть стран отколется и образует новую часть света.

Издание The Conversation выпустило резонансную статью с описанием того, как через миллионы лет образуется новый континент. На одном из рисунков пунктирами намечены линии разлома вдоль двух тектонических плит.

Forbes, однако, придерживается иного мнения. В статье на сайте журнала указано, что в этом районе не было в последнее время землетрясений, а сама трещина не похожа на последствия резкого движения тектонических плит относительно друг друга. Так, например, выглядят последствия землетрясения в Новой Зеландии.

В Кении вертикального смещения плит не наблюдается. Государственная геологическая служба вообще не считает, что эта трещина разрастается. Там настаивают на необходимости дополнительных исследований, а пока указывают, что трещина могла образоваться давно, а в последнее время "вышла на поверхность" после того, как заполнявшие ее вулканические породы вымыло сильными дождями.


популярное за неделю

Мнение

Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский
Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич