Состояние Сергея Скрипаля быстро улучшается 4 7.04.2018, 18:59

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Сергей Скрипаль

Врачи пока отказываются от долгосрочных прогнозов.

Состояние Сергея Скрипаля быстро улучшается, заявили представители районного госпиталя в Солсбери, пишет русская служба «Голоса Америки». По словам врачей, спустя месяц после отравления нервно-паралитическим веществом, 66-летний экс-сотрудник ГРУ, находившийся в «крайне тяжелом состоянии», быстро идет на поправку.

«Он хорошо реагирует на предпринимаемые нами меры, его самочувствие быстро улучшается, и он больше не находится в критическом состоянии», - говорится в заявлении от имени главного врача районного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард, которое цитирует агентство Reuters.

После инцидента врачи выражали опасения в том, что в результате отравления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могут получить тяжелые повреждения мозга.

В марте этого года суд в Великобритании пришел к выводу, что использование нервно-паралитического вещества может привести к тяжелым нарушениям умственной деятельности пострадавших, отметив, что «долговременный эффект от применения этих веществ» пока не известен.

В больнице, где Скрипаль и его дочь проходят лечение, отказались от каких-либо прогнозов в том, что касается состояния пациентов в будущем.

Специалисты-токсикологи при этом считают, что быстрое восстановление организма в таких случаях вполне возможно.

«Мы знаем, что нервно-паралитические вещества вызывают временный, но потенциально продолжительный, эффект, который в первую очередь влияет на состояние мозга и нервной системы, - заявил сотрудник Центра медицинской токсикологии в Университете Ньюкастла Крис Моррис. – Но, если правильный антидот был быстро найден, а затем организовано соответствующее лечение, восстановление обычно проходит очень хорошо».

Ранее британские власти заявили, что состояние дочери экс-сотрудника ГРУ Юлии также заметно улучшилось.

Российская сторона пока не оставляет попыток организовать встречу с Юлией Скрипаль. Как сообщили в субботу информационный агентства, посол РФ в Великобритании Александр Яковенко направил личную ноту министру иностранных дел Борису Джонсону, попросив о встрече для обсуждения «дела Скрипаля».