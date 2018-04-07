Слонимчанка: На пенсию не могу купить лишнюю конфету себе или внукам 4 7.04.2018, 19:12

Иллюстрационное фото

Пенсия в 130 долларов считается большой.

«Газета Слонімская» спросила у читательницы, какой для нее была прошедшая неделя.

Наталья Ефимик из Слонима, пенсионерка «Слонимской камвольно-прядильной фабрики», 57 лет:

- Радуют только дети и внуки. Огорчает, что все в магазинах есть, а купить, что нужно и что хочется, не можешь, не за что. Я не могу лишнюю конфету купить себе или внукам - пенсии не хватает. Так моя пенсия считается еще немаленькой. Я ушла на пенсию с КПФ в 50 лет. Насчитали тогда мне пенсии 267 рублей ($130), понемногу добавляли, и теперь получаю 313 рублей.

А подруги мои, кто ушел на пенсию позже, теперь получают по 260-280 рублей. Конечно, таких денег не хватает и многие продолжают работать, хотя и здоровья уже нет. А еще люди работают, чтобы детям помочь... Все мои знакомые жалуются, что пенсии не хватает, - призналась Наталья Викторовна.