На этот раз «лучшие люди режима» доигрались 3 7.04.2018, 19:36

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Дмитрий Гудков

Новые санкции США - это очень больно для конкретных людей в окружении правителя РФ.

Об этом написал бывший депутат Государственной думы РФ, оппозиционный политик Дмитрий Гудков в «Фейсбуке»:

- А вот на этот раз они доигрались. Новые санкции США - это очень больно для конкретных людей в окружении Путина. Нам, конечно, радоваться особо нечему: мы все у них в заложниках (под санкции попал, например, ГАЗ).

За что боролись - на то и напоролись. Вот они, герои холодной войны: Дерипаска, Дюмин, Золотов, Шамалов, Ротенберг, Колокольцев, Миллер, Патрушев, Школов...

Коварные империалисты ударили в спину «лучшим людям режима». Россияне уже стали в очередь к их яхтам и особнякам, чтобы выразить соболезнования.

Ах да, и Жаров, Жаров из Роскомнадзора! Интересно, он уже блокирует Минфин США?