Почем на вторичном рынке автомобили с необычным дизайном? 1 7.04.2018, 19:46

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Иллюстрационное фото

При выборе автомобиля мы не в последнюю очередь обращаем внимание на дизайн.

Eсли с его устареванием еще можно смириться, то пересаживаться на что-то необычное готовы далеко не все, пишет сайт abw.by.

FIAT Multipla, Ford Scorpio, Pontiac Aztec, Citroёn C6, Renault Vel Satis, SsangYoung Rodius - эти и еще десяток других моделей не раз попадали в списки самых страшных автомобилей. Владельцы, без обид! Посмотрим, что из них можно купить в Беларуси (если вы как раз тот самый любитель) и в какую сумму их оценивают нынешние владельцы.

Если первым поколением Ford Scorpio особо никого не удивишь, то второе выглядит в белорусских реалиях уже чужеродно, в свое время модель не снискала популярности и в Европе. В базе abw.by наберется немногим более трех десятков таких автомобилей с разбросом цены от 500 до 2000 долларов.

Из недавних - Ford Scorpio 1995 г.в. с МКПП и 2-литровым двигателем за $765. Продавец утверждает, что автомобиль на ходу каждый день и приобретался без переоформления для работы. Тот же тип продажи "по расписке" ожидает и нового владельца. Из проблем отмечены кузов и электрика, однако подробности не сообщаются.

Фото: abw.by

В два раза дороже оценен другой Ford Scorpio - универсал 1997 года с 2,3-литровым двигателем. Из проблем отмечены "жучки" по кузову, "цокающий" гидрокомпенсатор и горящая лампа ABS. В остальном проблем быть не должно: "по двигателю подтеков нет, арки и пороги целые, подвеска и рулевое без стуков и люфтов". Оценен Scorpio в $1550.

Фото: abw.by

Заметно различаются цены на Renault Vel Satis, некоторые называют его "волосатисом". Внешность у авто несколько специфическая - тут или любовь, или ненависть. На рынке цены колеблются примерно от 4000 до 6500 долларов. За эти деньги можно приобрести автомобиль и с более привычным дизайном, поэтому наверняка продавцам придется подождать своих покупателей.

Фото: abw.by

В $4000 оценен экземпляр из Кричева. Автор уверяет, что, несмотря на 16-летний возраст, машина в хорошем состоянии, "много нового, ТО, страховка". Vel Satis - 2002 г.в., с 2,2-литровым дизельным двигателем и МКПП.

Еще один Renault заметно дороже - $6000. Все тот же 2002 год, но коробка передач уже автоматическая, а двигатель 3,5-литровый бензиновый.

Фото: abw.by

Владелец сообщает, что автомобиль в достойном состоянии, при этом комплектация максимальная, а в придачу к автомобилю - два комплекта резины на литых дисках. Кроме того, порадует нового владельца и набор ковриков "зима-лето", сабвуфер и большое количество "отсеков" в салоне. Из проблем отмечены мелкие нюансы по ЛКП.

Фото: abw.by

Еще одно творение французов - Citroёn C6. Одни нахваливают его за комфорт, другие даже не хотят подходить к авто из-за дизайна. Продается С6 совсем немного - всего три экземпляра в нашей базе с ценами от 8900 до 9500 долларов.

Экземпляр подороже ($9500) был выпущен в 2006 году и оснащен 2,7-литровым турбодизелем и АКПП. "Авто представительского класса, кожа, дерево", - подчеркивает роскошное предложение продавец.

Фото: abw.by

По каким-то причинам "авто представительского класса" уже обзавелось замененным двигателем, однако подробности о причине замены и о техническом состоянии машины не сообщаются - вместо этого в объявлении перечислен внушительный список опций.

Фото: abw.by

Еще один С6 выставлен на продажу за $8900. Он выпущен в 2007 году и оснащен МКПП и 2,2-литровым турбодизелем. Какие-либо подробности об авто, кроме комплектации, продавец не сообщает.

Фото: abw.by

Фото: abw.by

За примерно те же деньги предлагаются SsangYoung Rodius, в быту и за глаза "уродиус". Помимо того что это и так не особо популярный у нас SsangYoung, трудностей в продаже добавляет и неординарная внешность авто.

Два продавца готовы расстаться со своими авто за $9500, похожи и их истории. Оба автомобиля приобретались у официального дилера и с момента покупки не меняли владельцев.

Экземпляр из Могилева был выпущен в 2007 году и оснащен 2,7-литровым дизелем, АКПП и полным приводом. Состояние, по словам продавца, отличное, а пробег 155.000 км оригинальный.

Фото: abw.by

Второй Rodius с минской "пропиской" был выпущен в 2006-м. Он оснащен МКПП, а пробег, если верить написанному, немного больше - 179.000 км.

Фото: abw.by

Владелец уверяет, что автомобиль не бит и не крашен, а из необходимых работ отмечены ремонт глушителя, замена "гребенки" ABS и чистка салона. Владелец не будет против диагностики на любой СТО.

Фото: abw.by

Из совсем редких автомобилей в продаже замечен Pontiac Aztec за $7100. Его выпуск был налажен в 2000 году и сошел на нет уже в 2005-м. Причиной снятия модели с конвейера, как несложно догадаться, стал низкий спрос на нее, зато авто неоднократно попадало в различные топы как самое страшненькое.

Фото: abw.by

Продавец экземпляра из базы не счел нужным сообщать какие-то подробности. Известно лишь, что автомобиль 2003 г.в. и оснащен 3,4-литровым двигателем и АКПП.

Фото: abw.by

И напоследок, как многие уже догадались, FIAT Multipla. Его отличительная особенность - "двухэтажная морда", по которой модель регулярно получала и получает самые нелестные выражения. Зато у Multipla три сиденья спереди, что редкость. Выпуск "головастика" наладили в конце 1990-х, а в 2004-м он подвергся изменениями - дизайн стал более привычным. "Страшных" версий Multipla в продаже не так много, цены примерно от 1500 до 3000 долларов.

Из свежих объявлений - Multipla 1999 г.в. за $2000 с МКПП и 1,6-литровым бензиновым двигателем. "Машина своеобразная, но удобная", - отмечает продавец. Среди причин продажи значится отсутствие необходимости во вместительной машине. Подробностей о техническом состоянии немного: ГРМ и "расходники" заменены, однако кузов сдается под натиском "жуков".

Фото: abw.by

Последний автомобиль в подборке - дизельный Multipla 2001 г.в. Владелец заверяет в отсутствии проблем с подвеской и "аппетита" к маслу у 1,9-литрового двигателя.

Из проблем отмечено крыло, которое нуждается в покраске, - все необходимое для этого прилагается в комплекте. Цена $2720 окончательная, на торг рассчитывать не стоит.

Фото: abw.by