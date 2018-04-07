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Слободан Симович с разрывом крестообразных связок колена выбыл из строя

  • 7.04.2018, 19:49
Слободан Симович
Фото: kazfootball

Футболист БАТЭ не сможет играть несколько месяцев.

Полузащитник БАТЭ Слободан Симович с разрывом крестообразных связок колена выбыл из строя на несколько месяцев. Сербский хавбек травмировался в самом дебюте второго тайма пятничного выездного матча против "Минска" (2:0). Балканского футболиста 6 апреля унесли с поля на носилках, сообщает «Прессбол».

После же сделанного МРТ (снимок) выяснилось, что у Слободана разрыв крестообразных связок колена. Таким образом, Симович выбыл из строя на несколько месяцев. Во вторник, 10 апреля, полузащитник будет прооперирован в Риме.


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