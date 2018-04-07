Президент Польши поздравил православных христиан с Пасхой 1 7.04.2018, 19:59

Анджей Дуда

Анджей Дуда пожелал верующим внутреннего обновления и надежды.

Президент Польши Анджей Дуда поздравил христиан восточного обряда с Пасхой, передает «Радио Польша». В послании, опубликованном на странице Канцелярии президента, он пожелал верующим внутреннего обновления и надежды.

«По случаю Пасхи я желаю духовенству и всем христианам восточного обряда внутреннего обновления и надежды, которые излучает общее переживание этого благословенного периода. Пусть он принесет вам мир, радость семейных встреч и истинный отдых», - говорится в президентском послании.

В этом году христиане восточного обряда отмечают Пасху неделей позже католиков. В прошлом году эта праздничная дата совпала, однако, в 2016-м, например, прихожане церквей восточного обряда праздновали Пасху спустя пять недель после католиков. Это связано разницей в календарных исчислениях католиков и христиан восточного обряда.