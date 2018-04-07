Как белорус живет один в затопленной деревне, отрезанной от мира 7.04.2018, 20:21

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ФОто: kp.by

В Петриковском районе талые воды перемыли единственную дорогу в деревню с одним жителем.

Как пишет kp.by, на днях в сводках МЧС прошла такая информация:

- Талыми водами в Петриковском районе произошло подтопление участка автодороги Снядин - Торгашин. Проезд по данной дороге возможен грузовым транспортом, а также транспортом повышенной проходимости. Объездной дороги к деревне Торгашин нет. Там постоянно проживает два человека, на данный момент один житель переехал к родственникам в Петриков, другой житель покидать домовладение отказывается.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Что скрыто за сухими сводками? Узнать, как живется единственному жителю отрезанной от большой земли деревни, отправились журналисты.

В ЦЕНТРЕ ДЕРЕВНИ - КРЕСТ, УКРАШЕННЫЙ ФАНТИКАМИ

В Снядине рассказали, что жителя соседней деревни зовут Николай, и показывают путь на Торгашин: прямо до зарослей, а потом через затопленную дорогу.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Ты в своих сапогах не пройдешь, надо высокие, - говорят местные и приносят из дома свои рыбацкие сапоги.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Подбираются журналисты к затопленному месту. Вроде, участок не такой большой - кажется, пройти можно, но все равно страшновато лезть в болото. Вдруг яма? Поэтому палкой прощупываю путь. Воды - выше колена, но в итоге удается перейти затопленное место, и дальше дорога сухая. Минут сорок пути полем-лесом по такой глуши, где почти не ступает нога человека. Дорога завораживает. Настоящий дикий край, живущий по законам природы!

Наконец, видят впереди дома. Указателя никакого нет, но, ориентируятся по карте, понимают, что это и есть Торгашин. Домов здесь много, но все заброшенные.

- Ни-ко-лай! - кричая, но отзывается только лес: эхом, кваканьем лягушек и хором птиц.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Посреди деревни вижу старый скривленный крест. Как и принято на Полесье, крест украшен искусственными цветами. А еще, видимо, за неимением лучшего - обертками от конфет и даже упаковкой от сельди.

За крестом - болото, за ним - дом, такой же старый, как и другие, но с признаками жизни. На крик отзывается лишь собака. Потом появляются куры и кошка. А хозяина журналисты так и не дозвались.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Наверное, ушел в лес или на реку, - рассказали потом в Снядине. - Ты - вообще первый, кто за все это время туда попал. К Николаю никто не ездит, а сам он приходит дважды в неделю, когда в магазин хлеб привозят. Николаю лет 50, живет с матерью, не работает. Когда началась проблема с дорогой, женщину забрали другие родственники, а сын остался за хозяйством присматривать. Из города ему высылают деньги на нашу почту, приходит, получает, покупает продукты.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Мобильника у Николая, конечно же, нет, домашний телефон в течение дня и вечером так и не ответил…

ЗА РЕКУ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЗИТ НА СВОЕЙ МОТОРКЕ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Выбравшись снова в Снядин, договариваюсь с председателем сельсовета Владимиром Александровым, чтобы пересечь Припять. У него есть разрешение на то, чтобы во время нереста выплывать на реку.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- В заречной зоне бываю часто. Плаваю на своей лодке. Вот сейчас бабушку возил на другой берег - на похороны к родственникам. Если кому что надо, перевожу на своем моторе и своем топливе. На нашей работе копейки не принято считать, - говорит председатель сельсовета.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Плывем на моторке около получаса. Первую половину пути - через заливные луга, и только потом выплываем на саму реку. Вокруг - километры воды! Но за минувшие сутки уровень не повысился, здешние жители надеются, что на этом Припять остановится и паводок пойдет на спад.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Приезжайте летом! - приглашают на прощанье сельчане.

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ