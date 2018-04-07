Брестчане активно борются с аккумуляторным заводом 7.04.2018, 20:59

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Противники аккумуляторного завода подали кассационные жалобы в Брестский областной суд.

В судебную коллегию по гражданским делам Брестского областного суда 6 апреля поданы кассационные жалобы общественного объединения «Экодом» и активиста Дмитрия Бекалюка, пишет «Брестская газета».

Они обжалуют в суде высшей инстанции решение суда Московского района города Бреста от 27 марта по иску к ООО «АйПауэр» и Брестскому райисполкому о полном приостановлении хозяйственной деятельности аккумуляторного завода «АйПауэр» в СЭЗ Брест. Напомним, в удовлетворении заявленных исковых требований судом первой инстанции было отказано.

В своей жалобе истец Дмитрий Бекалюк заявляет, что с вышеупомянутым решением он не согласен. По его мнению, факты, положенные судом в основу решения, не подтверждены достаточными и достоверными доказательствами, а изложенные в решении выводы суда не соответствуют установленным фактам.

В частности, он обращает внимание на тот факт, что в ходе судебного процесса выяснилось, что имеется несколько отчетов об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) аккумуляторного завода «АйПауэр».

«Из указанного непонятно, какой из отчетов отражает действительную оценку воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности аккумуляторного завода, почему ответчиком в различные органы представляются отличные друг от друга отчеты об оценке воздействия на окружающую среду и какой из отчетов подлежал общественному обсуждению, а какой нет. Судом первой инстанции указанное обстоятельство оставлено без какой-либо оценки», — говорится в жалобе.

Кроме того, он указывает, что в ходе судебного процесса неоднократно заявлял ходатайства об истребовании доказательств по делу и о вызове в качестве свидетелей лиц, которые могли пояснить фактические обстоятельства потенциальной опасности указанного завода.

«Однако указанные ходатайства не были удовлетворены судом, что фактически лишило истцов по делу возможности предоставить какие-либо доказательства», — заявляет активист.

Брестчанин Дмитрий Бекалюк является участником инициативной группы против строительства аккумуляторного завода под Брестом, которая добивается как минимум приостановления этой стройки. По словам активистов, это производство является потенциально опасным для экологии и здоровья жителей и не должно вестись рядом с областным центром. После их обращения в администрацию Лукашенко создана комиссия, членам которой предстоит ответить на все вопросы, связанные со строительством в СЭЗ аккумуляторного завода.

В конце января ОО «Экодом» и несколько представителей инициативной группы обратились в суд Московского района г. Бреста с исковым заявлением о полном приостановлении хозяйственной деятельности ООО «Айпауэр». В иске они заявляли, что, по их мнению, строительство завода ведется с нарушениями и его приостановка нужна для восстановления законности. В конце марта было оглашено решение суда по этому делу — в удовлетворении иска было отказано.

Начиная с марта противники завода каждое воскресенье выходили на площадь Ленина в Бресте покормить голубей и тем самым обратить внимание властей и общественности к ситуации вокруг завода. Некоторых из них за это привлекли к административной ответственности, других вызвали в милицию для дачи пояснений и профилактической беседы о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Параллельно активисты пытаются добиться от местных властей разрешения на проведение митинга против строительства завода, но пока им это не удалось. Сейчас они ожидают ответа из горисполкома на очередную заявку.

А 6 апреля в Бресте возобновился активный сбор подписей против строительства завода. Новые подписи и собранные ранее планируется передать вместе с очередным обращением в администрацию Лукашенко.