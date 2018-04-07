Поляки из Беларуси посетили Катынь и Смоленск 7.04.2018, 21:04

В поездке участвовали около 90 поляков из Минска и Гродненской области.

Как передает «Польскае радыё», на место расстрела польских офицеров в 1940 году и авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М в 2010 году отправились около 90 поляков из Минска и Гродненской области.

В Катыни активисты непризнанного белорусскими властями Союза поляков приняли участие в мессе на открытом воздухе. Позже на польском военном кладбище они возложили цветы и зажгли свечи.

Затем активисты посетили место на окраине Смоленска, где произошло крушение польского Ту-154М, в результате которого погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский, его супруга Мария Качиньский.

Поляки Беларуси посещают Катынь и Смоленск почти в каждую годовщину трагедии, которая произошла 10 апреля 2010 года. Кстати, в годовщину катастрофы в костелах в Минске, Гродно и других городах Беларуси будут служиться молебны в память о жертвах трагедии.