Стокгольм: РФ должна объяснить, как «Новичок» оказался в Солсбери 2 7.04.2018, 21:13

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Премьер-министр Швеции запросит объяснений у РФ по делу Скрипаля.

Швеция намерена запросить разъяснений об отравлении Сергея Скрипаля после того, как российское посольство в Лондоне указало на недостаток коммуникации с западными странами, пишет «Немецкая волна».

По словам премьер-министра Швеции Стефана Лeвена, на России лежит обязательство доказать, что страна не является источником яда, которым были отравлены Скрипаль и его дочь. "Москве будет нелегко объяснить, как вещество, сделанное во времена СССР, чьим преемником является Россия, оказалось в Солсбери", - сказал Лёвен в субботу, 7 апреля.

"Они (российская сторона. - Ред.) обязаны следить за нервнопаралитическими веществами. Я считаю, что это очень, очень серьезно", - добавил Лёвен. Москва отрицает причастность к нападению на Скрипаля и его дочь.

В ближайший понедельник Стефан Лёвен должен провести переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В субботу посольство России в Великобритании сообщило, что глава дипмиссии Александр Яковенко запросил аудиенции у министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона на фоне "совершенно неудовлетворительного" взаимодействия двух стран.