Откапывают авто лопатами: Как белорусы весной ездят на работу 1 7.04.2018, 21:24

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ФОто: kp.by

Чтобы добраться на работу на машине, жителю деревни Экимань пришлось поработать.

Как только пригрело весеннее солнышко, белорусы, живущие на периферии, активно начали делиться в соцсетях фотографиями утопающих в грязи дорог, пишет kp.by.

Например, в деревне Экимань Полоцкого района, чтобы поехать на работу, нужно вооружиться лопатой и время от времени выкапывать застревающую в грязи машину. Если лопата не помогает, на помощь приходит трактор.

Автомобиль Алексея Богдановича увяз в грязи и простоял поперек улицы 1 Мая в Докшицах несколько часов, пока на помощь к мужчине не приехали друзья.

- Застреваю здесь второй день подряд. Вчера отец вытащил, а сегодня у него не получилось. Это около 12 часов дня было, позвонили сразу же в ЖКХ, но до вечера никто так и не приехал, - рассказывает Алексей. – У нас каждую весну так, пешком ходить можно у заборов, там около метра нормальной земли остается. А на машине не проедешь. Да и пешком через улицу страшно переходить, грязь зыбается под ногами, как будто идешь по болоту.

Правозащитник Кастусь Шыталь отправил в Докшицкий райисполком запрос с требованием разобраться в ситуации и отремонтировать дорожное покрытие.

Недавно в социальных сетях бурное обсуждение вызвало фото милицейского автомобиля, который угодил в наполненную водой яму в микрорайоне Громы в Полоцке.