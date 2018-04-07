В Италии белорус устроил перестрелку с карабинерами 2 7.04.2018, 21:37

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Фото: global look press

30-летний водопроводчик открыл стрельбу по полицейскому патрулю.

В Италии 30-летний водопроводчик, уроженец Беларуси, устроил перестрелку с карабинерами. Таким образом он хотел покончить жизнь самоубийством.

Как пишет tut.by, об этом сообщают издания La Stampa и La Repubblica.

Уроженец Беларуси Виталий А., проживающей в Гассино-Торинезе неподалеку от Турина, ночью 6 апреля несколько раз выстрелил в патруль карабинеров, а затем попытался скрыться от них на VW Golf.

Во время преследования он несколько раз открывал огонь в сторону полиции, карабинеры в ответ стали стрелять по колесам автомобиля.

После продолжительной погони Golf с пробитым колесом был заблокирован карабинерами и дорожной полицией на выезде с шоссе. При задержании он не сопротивлялся. Ни карабинеры, ни мужчина в инциденте не пострадали.

Полиция нашла в машине белоруса полуавтоматический пистолет, заряженный холостыми патронами. Во время обыска они также нашли записку, в которой мужчина сообщает о своем желании умереть в перестрелке с полицейскими и заранее просит у них прощения.

СМИ отмечают, что белорус находится в состоянии тяжелой депрессии.