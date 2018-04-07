Марк Цукерберг: Еще два больших шага 7.04.2018, 22:32

Марк Цукерберг

Это поможет поднять планку для всей политической рекламы в интернете.

С учетом важных выборов в США, Мексике, Бразилии, Индии, Пакистане и других странах в следующем году, одним из моих главных приоритетов на 2018 год является обеспечение того, чтобы мы поддерживали позитивные дискуссии и не вмешивались в эти выборы, пишет «Эхо Москвы».

После того, как мы определили вмешательство России в выборы в США 2016 года, мы успешно развернули новые инструменты AI, ведущие к выборам-2017 в сенат Франции, Германии и Алабамы, которые сняли десятки тысяч фальшивых аккаунтов. Ранее на этой неделе мы взяли большую сеть российских фальшивых аккаунтов, в которые входила российская организация новостей.

Сегодня мы принимаем еще два больших шага:

Во-первых, начиная с этого момента, каждый рекламодатель, который хочет запустить политическую рекламу, должен быть проверен. Чтобы получить подтверждение, рекламодатели должны будут подтвердить свою личность и местонахождение. Любому рекламодателю, который не будет подтвержден, будет запрещено проводить политические или рекламные объявления. Мы также отметим их, и рекламодатели должны будут показать вам, кто за них заплатил. Мы начинаем это в США и расширим до остального мира в ближайшие месяцы.

Для еще большей прозрачности политической рекламы мы также создали инструмент, который позволяет всем видеть все объявления, на которых работает страница. Мы испытали это в Канаде и запустим в глобальном масштабе этим летом. Мы также создаем поисковый архив прошлых политических объявлений.

Во-вторых, мы также требуем, чтобы люди, которые управляют крупными страницами, также были проверены. Будет намного сложнее для людей вести страницы с помощью фальшивых аккаунтов, или для того, чтобы создавать вирус и распространять ложную информацию или противоречивые материалы таким образом.

Для того, чтобы потребовать проверки всех этих страниц и рекламодателей, мы будем нанимать тысячи людей. Мы готовы сделать это во время до выборов 2018 года.

Эти шаги сами по себе не смогут остановить всех людей, которые пытаются играть в систему. Но им будет намного труднее сделать то, что сделали русские во время выборов 2016 года, и использовать фальшивые аккаунты и страницы для рекламы. Вмешательство в выборы — это проблема, которая больше, чем любая платформа, и поэтому мы поддерживаем закон о честной рекламе. Это поможет поднять планку для всей политической рекламы в интернете.