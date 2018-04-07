В канун Пасхи минчане загадывают желания 7.04.2018, 22:59

Фото: kp.by

В Минском торговом центре креативно подошли в празднику Пасхи.

В столичном ТЦ "Дана Молл" посетители пишут свои желания на бумажках в виде пасхальных яиц, после чего вешают их на декоративное дерево. Kp.by посмотрела, что же загадывают минчане. Оказалось, что у многих желания совпадают. В основном, все хотят крепкого здоровья, счастья, рождения детей и любви! Студенты еще мечтают сдать сессию, а малышня - раньше уходить из детского сада. Но есть и оригинальные пожелания! Например, такие: "Хочу, чтобы контролеры больше никого не штрафовали", "Хочу дожить до летних каникул и не поседеть. Учитель".

Есть и те, кто хочет, чтобы безбилетников не штрафовали

Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

У всех пожелания разные...

Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Учителя ждут отпуск!

Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Кто-то решил не ограничиваться словами "хочу счастья" и написал конкретное пожелание:

"Хочу похудеть на 40 кг, хочу Алексея в любовники, хочу привлекательности и красоты. Хочу хорошую работу, хочу здоровья крепкого себе и родным, хочу ремонт закончить, хочу счастья!!! Хочу, чтобы доча вышла замуж и родила детей!!!".

Ко-то мечтает выйти замуж за корейца

Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ