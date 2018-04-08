Экс-президент Бразилии Лулу сдался полиции 8.04.2018, 8:07

Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Reuters

Две апелляции Лулы на решение о его тюремном заключении были отклонены.

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, приговоренный к 12 годам тюрьмы за коррупцию, заявил, что выполнит постановление суда и сдастся властям, передает русская служба BBC.

Он объявил об этом со сцены перед зданием профсоюза металлургов возле Сан-Паулу, где оставался во время своего противостояния с властями.

Ранее две апелляции Лулы на решение о его тюремном заключении были отклонены.

Дилма Руссефф, преемница Лулы на посту президента, которой был объявлен импичмент, присоединилась к нему на сцене под аплодисменты тысяч сторонников.

"Я подчинюсь ордеру", - сказал 72-летний Лула толпе, собравшейся в пригороде Сан-Бернарду-ду-Кампу, где он создал свой профсоюз и начал политическую карьеру в 80-е годы.

Экс-президент настаивает на своей невиновности, заявляя, что дело против него заведено по политическим мотивам.

Бывший рабочий-металлург и активист профсоюза - знаковая фигура для левых в Латинской Америке. Это первый человек с левыми взглядами, которому удалось стать президентом Бразилии за почти 50 лет.

В чем его обвиняют?

Лула говорит, что приговор призван помешать ему баллотироваться на пост президента на октябрьских выборах 2018 года, где у него есть реальный шанс победить.

Согласно решению суда, принятому в четверг, Лула должен был сдаться в штаб-квартиру федеральной полиции в южном городе Куритиба в пятницу вечером.

Обвинения, выдвинутые против Лулы, связаны с антикоррупционным расследованием, известным как "Операция Автомойка" - оно затронуло нескольких высокопоставленных политиков из разных партий.

Плакаты с изображением Лулы висят на здании профсоюза, где он укрывался

Фото: reuters

На табличке противников Лулы, протестовавших у задния полиции, написано: "Лула, вору место в тюрьме"

Фото: afp

Экс-президента признали виновным в получении квартиры стоимостью около миллиона долларов в качестве взятки от строительной компании OAS.

То, что квартира действительно находилась в собственности Лулы, по версии защиты, так и не было доказано. Адвокаты подчеркивали, что все аргументы обвинения основаны на утверждениях бывшего главы OAS, который сам обвиняется в коррупции.

Кто такой Лула?

Лула занимал пост президента в 2003-2011 годах. Несмотря на то, что экс-президент лидирует в опросах общественного мнения в преддверии октябрьских выборов, он остается противоречивой фигурой.

Обвинение настаивает, что Лула принял дорогую квартиру в качестве взятки

Фото: reuters

Обвинение настаивает, что Лула принял дорогую квартиру в качестве взятки

Его правление совпало с самым долгим периодом экономического роста в Бразилии, что позволило его администрации много тратить на социальные программы.

Десятки миллионов людей смогли выбраться из нищеты благодаря инициативам его правительства. Лула занимал должность два срока подряд (это предел, разрешенный в Бразилии) с рекордными рейтингами популярности.

Что произойдет дальше?

Судья Верховного суда отклонил апелляцию Лулы в субботу, через день после того как была отклонена его апелляция в Высшем суде.

Оба суда не пересматривали дело Лулы, они лишь постановили, что юридические процедуры были соблюдены, а конституционные права Лулы не нарушены.

Постановив, что Лула должен сдаться полиции, судья заявил, что у бывшего президента будет отдельная тюремная камера с собственным туалетом.

Судья также пообещал, что если все пройдет спокойно, на Лулу не будут надевать наручники.