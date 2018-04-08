Христос Воскрес! 8.04.2018, 8:06

Православные христиане празднуют Пасху.

Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года. Христос воскрес! — и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни над смертью.

В пасхальном послании пастве митрополит Минский и Заславский Павел поздравлил всех со светозарным праздником Воскресения Христова.

«В нынешнюю эпоху, когда стремления многих людей ограничены сиюминутными заботами и хлопотами, суетой, когда они часто не задумываются о самом главном, а кто-то и просто забывает, — о спасении души, о благом Промысле Божием, особенно важно осмысливать историю человечества в свете Воскресения Христова, учиться осознавать любовь Творца, премудрость и разум Божий, ведущий человечество по пути спасения», — отметил глава белорусской православной церкви.

В праздник Пасхи начинается разговление после длительного Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашенные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашенное яйцо (раньше — это были только красные яйца) — символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) — символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Кстати, вся эта пасхальная еда освящается в церкви накануне — в Страстную субботу.