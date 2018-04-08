В Лидском районе почтили память Ларисы Гениюш 8.04.2018, 8:11

Фото: svaboda.org

Активисты читали стихи знаменитой поэтессы и пели песни на ее слова.

В деревне Ёдки, возле установленного к 100-летию БНР памятного камня, активисты из Лиды и Березовки читали стихи Ларисы Гениюш, пели песни на ее слова, вспоминали ее биографию а также тех, кто боролся за БНР, сообщает «Радыё Свабода».

С инициативой почтить 35-ю годовщину со дня смерти Ларисы Гениюш выступила Лидская организация Таварыства беларускай мовы. По словам активиста Витольда Ашурка, в Ёдках собрались около 20 человек из разных общественных организаций.

«По очереди ребята читали стихи Ларисы Гениюш, бард Сергей Черняк пел песни на ее слова, - говорит Ашурак. - И очень интересно о Гениюш рассказывал Станислав Судник. Он сказал, что у того поколения, к которому принадлежит Лариса Гениюш, фактически ничего не было, кроме веры в Беларусь, даже надежды не было. А нам, мол, сегодня легче, поскольку есть вера, есть надежда и даже небольшие успехи. Мне очень это запомнилось».

«Вообще, атмосфера у нас была весенняя, Страстная суббота, искренняя атмосфера», - отметил Свабоде Станислав Судник.