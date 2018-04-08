США решили подвесить порученцев Кремля 8.04.2018, 8:13

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Поле маневра для Путина сужается.

Политолог и публицист Лилия Шевцова - всемирно признанный эксперт по политике современной России, автор нескольких книг и множества статей о характере и особенностях политических режимов Бориса Ельцина и Владимира Путина. Liga.net попросила ее ответить на несколько вопросов о новых санкциях США в отношении околопутинских олигархов и связанных с ними компаний.

- Есть ли перемены в подходе США к формированию списка лиц и компаний, для которых вводятся санкции?

- Американская администрация пока явно ищет свой подход к формированию санкционного пакета в отношении России и механизма его осуществления. На этот процесс влияет масса факторов. Так, нужно учитывать воздействие разных сил, имеющих несовпадающие взгляды на эту проблему. Сам «пакет» отражает степень информированности Вашингтона и его разведывательных органов относительно финансовых ресурсов представителей российской элиты и их реального веса в путинской системе. Администрация пытается избежать негативного влияния санкций на американский истеблишмент. Кроме того, нужно учитывать и мнение Европы, которая не готова к жесткому давлению на Россию.

Нынешний санкционный список был вполне ожидаем. И о нем представители вашингтонской администрации уже предупреждали. Состав этого списка говорит во-первых, о решении Вашингтона произвести «акт возмездия» за все шалости Кремля на протяжении предшествующих лет, которое, по мысли администрации должно иметь сдерживающее воздействие на Кремль.

Во-вторых, состав списка свидетельствует о том, как Вашингтон понимает структуру и механизм власти в России. Под удар попали «назначенцы» из среды крупного бизнеса, которым властью разрешено иметь крупные активы, но которые готовы в любой момент к выполнению кремлёвских поручений. В список попали представители ближайшего круга Путина (но не всегда ближайшие). В список были включены силовики и чиновники, которые отличились своей службой в рамках кремлёвской системы. Можно спорить о том, почему в списке есть Дерипаска и нет Усманова. Почему в списке есть Косачев, руководитель комитета Совфеда по международным делам, а нет, скажем, Матвиенко, главы Совфеда. Важнее то, что этот список должен заявить о подходе Вашингтона и «подвесить» всех представителей российской элиты. Ведь последуют новые «кремлёвские списки» по мере того, как Министерство финансов США отполирует механизм применения санкций. Наконец, включение в список компаний типа «Рособоронэкспорта», который давно мозолил американцам глаза, было ожидаемо.

Конечно, верхом издевательства является включение в список таких «олигархов», как Вексельберг, который пытался всегда дружить с Западом и особенно с Америкой и был замечен, как говорят сами американцы, в числе доноров кампании Трампа. И вот такой облом - зачем старался!

- Видите ли вы перемены в подходе США к формированию списка лиц и компаний, для которых вводятся санкции?

- Вряд ли стоит гадать, кто из ближайшего круга Владимира Путина окажется в новом санкционном списке. Этот список может быть более нейтральным, если Москва начнет действия по поиску компромисса с Западом. Но и в этом случае появление нового списка неизбежно - американская машина сдерживания не может вдруг остановиться. Пока, однако, Кремль не готов идти на попятную. Следовательно, Вашингтон расширит круг жертв из ближайшего путинского окружения.

Но стоит понимать, что порой сам факт «подвешивания» и ожидания неприятности гораздо противнее, чем сама неприятность. Кроме того, для ближайшего круга Путина санкционное возмездие Америки может быть и не столь трагично. Ну, потеряет Ротенберг или Тимченко еще пару сотен миллионов. Но они будут вознаграждены за счет российского бюджета. Обязательно! Президент Путин своих не сдает.

- Как расширение санкций может повлиять на отношение российских олигархов к Кремлю, из-за политики которого они несут существенные потери?

- Не думаю, что все российские олигархи, - которые и не олигархи вовсе, а порученцы Кремля? - вдруг начнут строить заговоры против Путина или хотя бы просто выражать возмущение. Может, будут бурчать - но про себя. Пока их основной источник доходов в России и они полностью зависят от расположения президента, возмущения не будет. Подрывать власть никто из них не станет. Тем более, что на Западе у них весьма подмоченная репутация. С какой стати Дерипаска, который уже не раз вляпывался с скандалы в западных странах, вдруг начнёт бунтовать против Путина? По крайней мере, в ближайшей перспективе «порученцы» будут сидеть тихо и искать варианты выживания. Но, конечно, им будет неуютно.

- Возможна ли корректировка внешней политики Кремля под нарастающим давлением санкций?

- Санкции никогда не вели к кардинальному изменению политики со стороны объекта санкций. А тем более смены режима. На данном этапе можно ожидать скорее попытки Москвы найти свой симметричный или ассиметричный ответ, чтобы показать: «Мы не сдаемся!» Но, конечно, нарываться на эскалацию конфронтации Кремль вряд ли решится. Если только не произойдет нечто драматическое, что вызовет в Кремле суицидальный синдром.

- Если первые санкции были направлены, скорее, на снижение возможностей развития экономики РФ, то по новому списку создается впечатление, что стратегия изменилась и теперь имеет целью чувствительное снижение доступных Кремлю экономических ресурсов. Совпадает ли это с вашим пониманием ситуации?

- Честно скажу: пока не вижу в действиях Запада в целом и администрации США в частности четкого целеполагания. Короче, не вижу в чем их задача: в сдерживании Москвы, в возмездии, в давлении с целью добиться отхода России либо компромисса с Западом? А может, санкции все еще строятся с прицелом на достижение западного единства? Все эти цели предполагают разные пакеты санкций. Словом, пока на Западе нет единства по этому вопросу. Следовательно, сохраняется поле маневра для Кремля. Но оно постепенно сужается, если речь идет о международной сцене.