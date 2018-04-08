Посевная скорректирует курс белорусского рубля 8.04.2018, 8:20

ФОто: tut.by

Чего ожидать от курса рубля на следующей неделе.

Избыток белорусских рублей в банковской системе РБ на уходящей неделе немного вырос, в связи с чем спрос на краткосрочные облигации Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, на аукционе, проведенном 4 апреля, увеличился до 353,06 млн. BYN с 214,97 млн. BYN на аукционе 28 марта, пишет Владимир Тарасов для сайта «Белрынок».

Нацбанк оставил ставку отсечения на прежнем уровне (10,4966% годовых), а объем размещения облигаций вырос до 352,01 млн. BYN с 213,9 млн. BYN. Средневзвешенная ставка поднялась до 10,4756% годовых с 10,4495%.

Минфин 3 апреля провел аукцион по размещению валютных долгосрочных облигации 248-го выпуска со сроком обращения, равным 2 417 дням. Спрос составил 22,3 млн. USD, размещено облигаций было на 16,67 млн. USD (из объема выпуска в 50 млн. USD), ставка размещения составила 5,5% годовых.

Национальный банк на прошедшей неделе сообщил данные об итогах операций на внутреннем валютном рынке РБ за март 2018 года. Физические лица продали валюты на 138,9 млн. USD больше, чем купили. Это немного больше, чем в феврале, когда данные продажи составили 127,4 млн. USD. В то же время, в марте 2017 года объем продаж был намного больше: 208 млн. USD.

Субъекты хозяйствования – резиденты РБ в марте купили валюты на 212,3 млн. USD больше, чем продали. В марте 2017 года данный параметр равнялся 65 млн. USD, а в феврале предприятия больше продали валюты, чем купили, на 3,7 млн. USD.

А субъекты хозяйствования – нерезиденты РБ в марте больше продали валюты, чем приобрели, на 38,7 млн. USD, что близко к результатам за март 2017 года и февраль 2018 года.

Таким образом, чистый спрос на валюту в марте со стороны белорусских предприятий ненамного превысил ее чистое предложение со стороны нерезидентов и населения страны. То есть, ситуация близка к равновесной.

На следующей неделе валютный рынок, по-видимому, будет находиться под воздействием посевной, которая набирает темпы. Поэтому БЕЛРЫНОК будет ожидать роста стоимости валютной корзины на величину около 0,5%.