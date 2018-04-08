The Sunday Times: Скрипалю и дочери предложат уехать в США 8.04.2018, 8:30

Сергей Скрипаль

Британская разведка нашла способ уберечь Сергея Скрипаля и его дочь от новых атак.

Бывшему двойному агенту Сергею Скрипалю и его дочери, ставших жертвами отравления в Великобритании, предложат переехать в США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию и жить под новыми именами. Об этом в воскресенье, 8 апреля, пишет газета The Sunday Times, cообщает «Немецкая волна».

Эта мера позволит уберечь отца и дочь от новых атак, считают в МИ-6, где, по информации издания, уже провели переговоры с ЦРУ о будущем Скрипалей. Юлия и Сергей Скрипали, содержащиеся в больнице в Солсбери, находятся в сознании и скоро смогут оказать помощь в расследовании отравления. Тот факт, что Юлия Скрипаль отвергла предложение российского посольства о консульской поддержке убедил британцев, что она готова к жизни на Западе, пишет издание.

Скрипаль не принимает гостей

Накануне Лондон объяснил причину отказа в визе племяннице Скрипаля, которая хотела навестить родственников. Исходя из уведомления об отказе, которое находится в распоряжении русской службы BBC, консула смутила цель визита Виктории Скрипаль - посещение родственников. Как указывается в письме из консульского отдела, нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет визита своей двоюродной сестры.

Посольство России в Лондоне уже прокомментировало отказ на своей странице в Facebook, назвав его политически мотивированным.