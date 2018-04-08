Станислав Богданкевич: Госпредприятия создают угрозу 8.04.2018, 9:01

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Станислав Богданкевич

Их кредитная задолженность продолжает расти.

В ближайшее время Нацбанк планирует скорректировать условия выдачи кредитов для физических лиц. Если все пойдет по плану, уже с 1 мая будет введен коэффициент долговой нагрузки в 40 процентов. Именно такую долю в доходах заемщика должны, по мнению регулятора, занимать расходы по погашению кредитов и микрозаймов, пишет «Вечерний Брест».

Для сравнения: сегодня банки сами определяют платежеспособность потенциальных клиентов. Большинство из них ориентированы на то, чтобы «оставлять» заемщику на жизнь 50 процентов от его дохода. На практике это выглядит так. Человек идет за кредитом в банк. Который должен оценить устойчивость его финансового состояния, дабы обеспечить возвратность кредита в полном объеме. Если у клиента ползарплаты (или больше) уходит на погашение займа, банк ему отказывает. Кроме того, при выдаче микрозайма (до 2000 рублей) справку о доходах и вовсе могут не запрашивать. А если человеку необходимо взять в долг большую сумму на строительство, в расчет берутся доходы членов его семьи и даже работающих родителей.

Пример из жизни

Ольга работает в двух компаниях. Ее общий доход составляет 800 рублей. Взяв кредит на покупку квартиры, она должна выплачивать банку 460 рублей в месяц. При выдаче кредита, однако, банк учел зарплату отца Ольги, и кредитное соглашение с ней было заключено. По новым условиям брестчанке с таким доходом, скорее всего, откажут либо предложат взять меньшую сумму.

Портрет среднего заемщика

Мужчина 33-45 лет, с высшим образованием и ежемесячным доходом 600-750 рублей. Сумма кредита - 10-20 тысяч рублей, срок погашения - 10 лет. Ежемесячный платеж (основной долг + проценты) - 270-350 рублей.

Откуда «ноги растут?»

Из-за чего, собственно, весь этот сыр-бор? С одной стороны, белорусы уже задолжали банкам 9,3 миллиарда рублей, треть из которых - кредиты на потребительские нужды. Данная тенденция говорит о нескольких факторах. Из-за снижающейся ставки рефинансирования банки смелее раздают деньги. Охотнее на кредитную «иглу» стали подсаживаться и сами клиенты, большинство из которых готовы брать рубли на долгосрочные проекты, например, на строительство недвижимости. Банкиры же констатируют: в конце прошлого года они смягчили требования к финансовому положению заемщиков, расширили спектр направлений по потребительским кредитам, сделали еще более привлекательными ставки. В то же время физлица исправно платят по своим долгам: проблемная задолженность их составляет чуть более одного процента от всего кредитного портфеля. Чего, кстати, не скажешь о долгах юрлиц. Так для чего Нацбанку вдруг понадобилось вносить изменения в существующие правила игры?

Комментарии по поводу

Станислав Богданкевич, экономист, в начале 90-х глава Нацбанка РБ:

- Думаю, что это перестраховка. По большому счету, видимых причин для такого шага не наблюдается. Возможно, регулятор сам испугался растущего как на дрожжах рынка потребительского кредитования и решил немного ограничить аппетиты заемщиков. Ведь ресурсы банков ограниченны, а их, по-видимому, хотят перенаправить в реальный сектор. Но именно реальный сектор, в особенности государственные предприятия, создает наибольшую угрозу невыплат по кредитам. Их общая задолженность, если я не ошибаюсь, где-то в районе семи миллиардов рублей. Так что я не стал бы торопиться с подобными решениями.

Что в итоге?

Если Нацбанк все же примет нормативный акт, ужесточающий правила выдачи кредитов физлицам, это, по мнению наших экспертов, может заметно снизить покупательную способность населения и ударить по товарообороту. Оправданно ли тогда строительство новых торговых центров непродовольственного назначения? - большой вопрос. А вот как скажутся возможные изменения в законодательстве на рынке недвижимости в том случае, если ограничения для физлиц коснутся и кредитов на жилье? «Скорее всего, рост цен на вторичном рынке затормозится. Вероятно даже их небольшое снижение. Но вряд ли сильный ценопад стоит ожидать на «первичке», поскольку строительные компании сами закредитованы и не планируют пока наращивать объемы строительства нового жилья», - констатирует директор АН «Гарант успеха» Андрей Степин.

Новые правила банковского кредитования могут вступить в силу с 1 мая. Ожидается, что соответствующие документы опубликуют уже в ближайшее время.