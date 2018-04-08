CNN узнал о месте встречи Трампа и Ким Чен Ына 8.04.2018, 9:10

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Непубличное обсуждение встречи президента США с лидером КНДР Ким Чен Ыном идет «полным ходом».

Подготовкой к саммиту с американской стороны занимаются, по информации источников, госсекретарь Майк Помпео и команда из Центрального разведывательного управления. Представители США и Северной Кореи уже встречались для этого "в третьей стране", пишет "Гордон".

Неназванные американские чиновники рассказывают, что в КНДР настаивают на Пхеньяне как месте будущей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Позиция Вашингтона по этому поводу "неясна".

Еще одним местом для проведения переговоров на уровне лидеров США и Северной Кореи названа столица Монголии Улан-Батор.

Когда может пройти встреча – пока точно неизвестно. Стороны говорят о конце мая – начале июня как о "текущей цели".