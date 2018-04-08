Гром среди ясного неба 10 Валерий Карбалевич

8.04.2018, 9:25

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Валерий Карбалевич

Призрак потери российского рынка способен бросить в холодный пот все белорусское правительство.

Казалось бы, очередная белорусско-российская «молочная война», которая гремела в феврале-марте, успешно завершилась, правительства договорились, нашли компромисс, угроза запрета на экспорт белорусского молочного сырья в РФ исчезла.

Однако, судя по всему, на горизонте появились новые черные тучи, грозящие рухнуть на белорусский АПК большой грозой. Стоит обратить внимание, что Александр Лукашенко 30 марта во время поездки в Дзержинский район с возмущением констатировал:

«Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте... Поэтому будем определяться в этом году. Что же мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим?»

Еще раньше Лукашенко назвал интеграцию на постсоветском пространстве «таежном союзом» и, реагируя на запрет поставок в Россию молочной продукции, угрожал: «Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем».

Действительно, тот договор от 14 марта по поводу процедуры снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год, предусматривал согласование «балансов на сухое молоко». То есть были определены точные объемы сухого молока, которые может ввезти Беларусь. И не более. Иначе говоря, Минск заставили пойти на самоограничение поставок молочного сырья.

И вот 5 апреле министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью «РИА Новости» вдруг заявил:

«Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком. Мы планируем в ближайшие 5-7 лет закрыть этот вопрос».

Для белорусского руководства это прозвучало как гром среди ясного неба. Но чего-то подобного следовало ожидать. Дело в том, что агропромышленный сектор России быстро развивается. Из-за эмбарго на поставки продовольственных товаров из ЕС российские производители лишились сильных конкурентов. Там появились большие ниши. В АПК пошел бизнес, значительные деньги. И действительно, через 5-7 лет РФ может обойтись без импорта молочных и мясных изделий.

Здесь можно было бы рассуждать о том, что существование ЕАЭС предусматривает свободную конкуренцию производителей стран-членов этого союза. Без всякого административного ограничения. Но министр Ткачев в том же интервью обвинил Беларусь в недобросовестной конкуренции, заявил, что «белорусские поставщики сухого обезжиренного молока открыто занимаются демпингом при поставках на российский рынок».

Возможно, частично это действительно так, ведь некоторые белорусские продукты в России стоят дешевле, чем в Беларуси. И тут уже влияет разница экономических моделей. В России весь АПК - это частный сектор, там ведущее место занимает бизнес. В Беларуси только в переработке сельхозпродукции большая доля частного капитала, а само сельское хозяйство почти сплошь государственное. А значит, и менее эффективное. Поэтому его потери приходится компенсировать из бюджета.

Для Беларуси это создает довольно мрачную перспективу. Валютная выручка от экспорта продуктов питания за 2017 год составила около 5 млрд долларов. Это 16,6% от всего экспорта. Что немного меньше, чем поставки за рубеж машин и оборудования (18,1%).

Проблема в том, что более 90% экспорта Беларуси приходится на российский рынок. Все попытки диверсификации пока малоуспешные. Обсуждение поставок белорусского продовольствия в Китай или другие страны - пока больше пиар, чем хроника хозяйственного жизни. Ведь размеры таких поставок мизерные.

Огромный российский рынок - это один из важнейших факторов, который заставляет официальный Минск к интеграции с Россией. Если он будет сжиматься, то под угрозой полноценное существование не только целой отрасли белорусского экономики - АПК, но и сам концепт белорусско-российской интеграции. Как говорил Лукашенко, в таком случае придется искать своего счастья в другом месте.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»