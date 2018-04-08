Как отметить Пасху и чего не стоит делать в этот день 8.04.2018, 9:43

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Cамое главное - не терять осмысленности происходящего.

Сладкий ванильный запах свежеиспеченных куличей, щедро посыпанных цукатами. Горка блестящих расписных яиц, которые накануне красили всей семьей. Шуршание оберточной бумаги и обрезки ленточек – это шла упаковка подарков для всех друзей, родственников и крестных. Дома – ожидание чуда и томление.

Пасха – самый главный праздник церковного года. Один из немногих, который отмечают все, даже те, кто не ходит в церковь. «В восприятии любого праздника есть удивительная особенность, – говорит кандидат культурологии, православный педагог Анастасия Абрамова, автор книги «Введение в традицию». – С детства в памяти остается эмоциональный отклик: незабываемое осеннее многоцветие – к Покрову, сияние огоньков и ароматы хвои на Рождество, ванильный вкус куличей, крашенки и красные свечи – на Пасху. У каждого праздника есть свой цвет, даже запах, свое особенное звучание, своя музыка».

О том, как правильно отметить Пасху, что нужно, а чего не стоит делать в этот день, рассказал в интервью mir24.tv православный богослов, основатель и ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института, священник Георгий Кочетков:

Радуйтесь!

В переводе с древнееврейского слово «Пасха» означает «переход от смерти к жизни», то есть воскресение.

«Важно вспомнить о смысле праздника – о победе Христа над смертью, злом и разделением этого мира, и постараться поделиться этой радостью с ближними, – говорит отец Георгий Кочетков. – Ничего грустного в этот день не должно быть. Конечно, нельзя ссориться, обижаться и обижать, грешить».

По словам священника, самый простой способ сделать праздник радостным – исключить из рациона алкоголь, телевизор и все другие виды ухода от реальности, которые так сильно разрушают общение между людьми. И вспомнить о Христе, подумать о том, как Господь действует в твоей жизни, благодарить за это Бога и поделиться радостью с ближними и близкими.

Отдыхайте!

Священник напоминает, что в Пасху не принято заниматься обыденными бытовыми делами. Ведь Бог создал человека свободным, не для работы, не для того, чтобы быть в рабстве у домашних и житейских дел, а для общения с Богом и людьми. Именно с этим связана традиция отмечать праздники за общим столом, что во многих культурах символизирует общение, участие в жизни друг друга.

Впрочем, свобода от обыденных дел не означает безделья или разгула, поскольку праздновать, по-настоящему общаться, входить в смысл события Воскресения Христова или помогать в этом другим людям – это тоже серьезное дело, только оно не физическое, а духовное и душевное, внутреннее.

Не теряйте осмысленности происходящего!

«В церковной традиции праздничная трапеза – это еще и продолжение богослужения. И чтобы вполне ощутить радость Воскресения Христова, для верующего человека в этот день, конечно, важно быть в храме на литургии и причащаться», — говорит отец Георгий.

Традиционно разговляются сразу после пасхальной литургии – ночью или утром. Угощают друг друга и поздравляют со словами «Христос воскрес!», или по-славянски «воскресе». На них принято отвечать: «Воистину воскрес!», то есть свидетельствовать о своей вере в то, что эта победа над смертью действительно произошла. И не только в жизни Христа, но и в жизни самого человека – победа над духовной смертью.

«Жаль, когда люди произносят эти слова формально, не задумываясь над их смыслом и над тем, как этот смысл воплощается в реальности», – сетует священник.

Угощайтесь и угощайте!

На Пасху и всю Светлую неделю нет ограничений ни на какую пищу. После строгого поста хорошо, конечно, не объедаться и тем более не упиваться. Но еще важнее праздничными яствами делиться с гостями, друзьями и нуждающимися – это древнейший обычай.

Священник напоминает, что разделение кулича символизирует мир, единство и общение между всеми участниками трапезы. Обильная и вкусная еда на Пасху – кулич, творог, яйца – одно из выражений радости и ликования о победе Христа над смертью и адом. Яйцо – это символ вечной жизни, которая открылась через смерть и Воскресение Христа. Но самое главное в том, чтобы смысл празднования не сводился только к внешним символам этой радости.

Лучшее время для крещения

А еще Пасха – это самое традиционное время для крещения, для вступления в церковь новых ее членов.

И Великий пост изначально был связан именно с традицией длительной подготовки людей к крещению, которое в древних церковных общинах совершалось всего три раза в году – на Пасху, а также на Богоявление и Рождество.

По традиции, на Светлой неделе, которая начинается сразу после Пасхи, люди, принявшие крещение, каждый день участвовали в богослужении и причащались. Богослужения этих дней особенно торжественные, на каждой литургии выражается особая радость церкви о духовном возрождении новокрещенных.

Чего не стоит делать на Пасху

На Пасху и еще неделю после нее – до окончания Светлой седмицы не принято жениться и выходить замуж, поскольку главным в это время является другое событие – Христово Воскресение. Венчания церковным уставом разрешаются лишь с Фоминой недели, или по-народному, с «Красной горки».

В Пасху разрешается выпить немного вина, но именно немного. Напиваться допьяна не стоит никогда, а в Пасху просто недопустимо!

Не нужно на Пасху посещать кладбище и скорбеть об ушедших.

«Церковь никогда не запрещает молиться об умерших, – говорит отец Дмитрий Кочетков. – Но более уместно это делать не в сам день торжества, а за неделю до того – в Лазареву субботу. Этот день – традиционный для поминовения усопших. А в русской традиции еще существует Радоница, во вторник второй недели после Пасхи. Радоница – по-русски просто «радость», которая объявляется нами всем умершим».

Но даже тогда не нужно приносить на могилы куличи, яйца и прочую еду. Это языческий обычай.

Светлая седмица

Светлая неделя, которая следует за Пасхой – это тоже особое время, необыкновенно любимое детьми и взрослыми. Всю светлую неделю после утренней литургии совершается крестный ход и можно каждый день участвовать в нем, неся красные фонарики, в которых спрятаны свечки. А еще можно подняться на колокольню и звонить в колокола, и никто вам на этой неделе не откажет, сколько бы лет вам ни было. А для детей это и вовсе большое и яркое переживание.

Всю Светлую неделю после Пасхи принято принимать гостей и навещать близких, родственников и друзей, а также тех, кто по каким-то причинам не может выбраться в храм. Хорошо принести куличи, крашеные яйца, собственноручно сделанные подарки, а главное – со всеми поделиться своей радостью!