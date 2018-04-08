Встречи без Путина 8.04.2018, 9:46

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Виталий Портников

Нормандский формат превращается в дипломатическую декорацию.

Президенту РФ Владимиру Путину не интересна возможная встреча глав Франции, Германии и Украины в рамках нормандского формата. Такое мнение в колонке для "Радіо Свобода" выразил политический обозреватель Виталий Портников.

"В Киеве эти встречи обычно называют саммитами в нормандском формате. Но это, скорее, формат, который отражает отсутствие каких-либо реальных сдвигов в урегулировании на Донбассе. Потому что руководители Украины, Германии и Франции могли общаться друг с другом с самого начала, обсуждать любые вопросы и обмениваться комплиментами. Эти политики – единомышленники", – написал он.

Обозреватель отметил, что изначально смыслом такого формата было "затянуть Путина" и заставить его "хотя бы остановить войну".

"Когда начинались переговоры об урегулировании на Донбассе, они были важной частью архитектуры выстраивания Кремлем отношений с Западом и прежде всего с Европейским союзом. Присутствия на переговорах американцев не хотели ни россияне, ни сами европейские лидеры. И администрация Барака Обамы не очень стремилась после просчетов в Сирии попасть прямо в эпицентр нового конфликта", – считает Портников.

По его словам, донбасское урегулирование "стало одним из козырей, который Путин может предъявлять новой американской администрации".

"Козырей этих у него не так много. С Северной Кореей Трамп договаривается без него. Сирия американского президента не очень сильно интересует. От поддержки Ирана Путин отказываться не собирается. Остается разве что Украина – и то только потому, что в вопросе урегулирования ситуации Соединенные Штаты могут продемонстрировать большую эффективность, чем европейцы. Мы привыкли отождествлять идею "глобального соглашения" с именем Трампа. Но на самом деле соглашения хочет Путин. И не с европейцами. С американцами", – заявил Портников.

Он пишет, что Кремль рассчитывает на принятие решения о миротворцах на Донбассе не на встречах в нормандском формате, а на заседаниях в Совете Безопасности ООН.

"То есть там, где и у России, и у США есть право вето. И там, где Германия – основной игрок "нормандского формата" – не присутствует. В этой ситуации формат превращается в еще одну дипломатическую декорацию. Таких декораций было много в десятилетия холодной войны, а сейчас начинается новая холодная война и у нее свои декорации", – считает обозреватель.

По его мнению, о возможном компромиссе Москвы и Вашингтона по Донбассу "пока не просматривается даже намека".