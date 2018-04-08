Как поют белорусские мужчины? 8.04.2018, 9:58

Вышел уникальный CD-диск с белорусскими песнями, записанными полвека назад.

Музыкант и этнограф Сергей Долгушев, лидер группы Vuraj и организатор «Спеўных сходаў», выпустил уникальный СD-диск с записями мужских песен. На нем записаны аутентичные ансамблевые и сольные песни, преимущественно из полесских деревень, собранные известными этномузыковедами в конце 1960−1980-х годах, пишет tut.by .

Издание осуществлено в виде маленькой книжки в твердой обложке с диском в конверте. Книжка содержит тексты и ноты песен из Лельчицкого, Солигорского, Лоевского районов (мужские ансамбли) и Дубровенского района (сольное исполнение Григория Марецкого и Федора Климчука).

Народные песни собирались исследователями во время экспедиций, но большинство записей этих песен остались в архиве музыковеда Татьяны Песнякевич. Голоса некоторых исполнителей звучали в фильмах, снятых по сценарию этномузыковеда, доктора искусствоведения Зинаиды Можейко. Но последователей этой традиции (мужского пения) в Беларуси практически нет.

— Ёсць фальклорны гурт з вёскі Тонеж, там спявае сваячка знакамітага выканаўцы Сцяпана Дубейкі. Мужчынскую традыцыю спеваў працягваюць «Чарот», «Кудмень» і «Рада», маладыя мужчынскія гурты з Мінску (такія калектывы ёсць і ў іншых гарадах). Каля 400 песняў сваёй вёскі ведае Фёдар Клімчук, вядомы філолаг, папулярызатар палескай гаворкі, навуковец і даследчык, які перакладаў на палескую гаворку Гогаля, Дастаеўскага, Новы запавет, — рассказывает Сергей Долгушев.

Пока эта традиция окончательно не исчезла, создатели «Спеўнага сходу» решили издать записи. Диск уже продается в «Кнігарні Логвінаў» (проспект Независимости, 37а). Через сайт symbal.by его можно заказать в любую точку мира. Стоимость — 22 рубля.

Зинаида Можейко и Владимир Короткевич

Фото: sb.by

Часть дисков Сергей Долгушев планирует передать в Дома культуры той местности, где родились исполнители, представленные на диске. Также он намеревается провести презентацию в их родных городах и деревнях.

Диск с записями мужских песен — первый в проекте «Традыцыя». В будущем Сергей Долгушев планирует выпуск различных тематических изданий, в том числе песен исчезнувших деревень, белорусских колыбельных и застольных песен, дисков, посвященных традиционной музыке белорусских евреев и белорусской инструментальной музыке.