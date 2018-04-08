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Cоциальный эксперимент за деньги налогоплательщиков

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  • Наталья Рябова
  • 8.04.2018, 10:09
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НАТАЛЬЯ РЯБОВА

Деньги на формирование «тунеядских» баз данных берут из программы развития цифровой экономики.

5 апреля общественность увидела постановление Совмина №239 от 31 марта, в котором описывается, как относить трудоспособных граждан к участвующим в экономике или не участвующим в ней. И следующее постановление №240, в котором в жанре «Примерное положение» описывается работа комиссий по взаимодействию с тунеядцами, членами их семей, а также по содействию трудоустройства. Увидела общественность – и ужаснулась.

Оставив немного в стороне содержательный аспект обновленного декрета о тунеядцах, хотелось бы немного проанализировать подготовку этого государственного решения.

Интересно, были ли предварительные исследования, экспертиза, прогноз социальных и экономических последствий этого решения. Вниманию общественности ничего не предъявлялось и не просачивалось. Система получила высочайшее указание разработать до 1 апреля подробности отнесения к тунеядцам и перечень госуслуг с их 100%-ной стоимостью – и в лучших традициях «черного ящика» осталась непроницаемой, чтобы в результате неведомых действий внутри выплюнуть эти два постановления.

Как минимум формально какое-то обоснование у документов должно быть. Но вот судя по описываемой процедуре определения плательщиков как минимум не было подсчета издержек на администрирование – все эти огромные базы данных, постоянно обновляемые и с доступом различных органов, поиск и уведомление людей, все эти комиссии по рассмотрению 250 000 кейсов, контроль и наказание. Если на одного тунеядца комиссия хотя бы из 3 человек потратит полчаса, то мы получим 375 000 человеко-часов, а приняв час работы госслужащего за 6 рублей (если у него зарплата «попиццот»), то получаем 2 250 000 рублей (больше миллиона долларов!) затрат денег налогоплательщиков только на заседания комиссий! Хоть в документах и говорится, что члены комиссий (кроме секретаря) выполняют данные функции на общественных началах, но время – все равно деньги, ведь в этот момент они не выполняют свои непосредственные обязанности.

Интересно, как в этом обосновании, если какое-то имело место быть, описаны социальные риски и возможное возмущение народно-тунеядских масс. Как оценивалась вероятность возникновения принципиальных неплательщиков коммунальных платежей – из чувства несправедливости, как это происходит со сбором, сопровождающим техосмотр автомобиля? Какой вообще прогнозируется общественная реакция? Как проработан вопрос о людях, совместно проживающих с тунеядцем на одной жилплощади и имеющими с ним/с ней общий семейный бюджет? Какие эксперты поставили свою подпись под рекомендацией принять данную меру?

Кстати, деньги на формирование всех этих баз данных берут из Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества. Вот так власти видят наше цифровое будущее и прочие блокчейны - в том, чтобы непрозрачные решения и неэффективные практики реализовывались не кипами бумаг, а гигабайтами баз данных.

А самого главного - расчета полной стоимости госуслуг - мы, несмотря на высочайшее поручение, пока так и не увидели.

Такое ощущение, что, как и в случае с зарплатой по 500 к концу прошлого года, система озабочена исключительно тем, чтобы отчитаться, что поручение выполнено. А что последствия ужасны – ну, это уже не они виноваты, а источник поручений. Который потом возмущается формализмом, показухой, манипуляцией статистикой, однако не инициирует общественные обсуждения, прозрачность, независимую экспертизу, а продолжает эти поручения штамповать. И аппарат правильно интерпретирует эти возмущения как «работу на публику», а в реальности поток поручений протекает безо всяких изменений по давно проторенной колее.

Наталья Рябова, «Наше Мнение»


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