Кафе-баржа на набережную Свислочи уже не вернется

Кафе-баржа на набережную Свислочи уже не вернется5
- 8.04.2018, 10:20
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Объект демонтирован и утилизирован.
Кафе-баржа, которое располагалось на Свислочи в районе Троицкого предместья до реконструкции этого участка набережной, туда больше не вернется. Об этом заявил во время прямой линии 7 апреля первый заместитель главы администрации Центрального района Антон Краевский, пишет «Минск-Новости».
Объект представлял собой сборную конструкцию на понтоне, которая уже демонтирована и утилизирована.
Напомним, на месте «плавучего» летнего кафе при реконструкции набережной сделали смотровую площадку. Кафе «Баржа» закрылось в 2016 году, когда на набережной реки Свислочь началась реконструкция.