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Кафе-баржа на набережную Свислочи уже не вернется

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  • 8.04.2018, 10:20
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Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Объект демонтирован и утилизирован.

Кафе-баржа, которое располагалось на Свислочи в районе Троицкого предместья до реконструкции этого участка набережной, туда больше не вернется. Об этом заявил во время прямой линии 7 апреля первый заместитель главы администрации Центрального района Антон Краевский, пишет «Минск-Новости».

Фото с сайта 24m.tv

Объект представлял собой сборную конструкцию на понтоне, которая уже демонтирована и утилизирована.

Напомним, на месте «плавучего» летнего кафе при реконструкции набережной сделали смотровую площадку. Кафе «Баржа» закрылось в 2016 году, когда на набережной реки Свислочь началась реконструкция.


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