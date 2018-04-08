Канарские заначки 1 8.04.2018, 10:32

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Глава Клинского района Московской области Алена Сокольская с мужем, прокурором Тульской области Александром Козловым

Как российские прокурор и глава района прятали недвижимость на Тенерифе.

В распоряжении "Радио Свобода" оказались доказательства того, что прокурор Тульской области Александр Козлов и его супруга, глава Клинского района Московской области Алена Сокольская, владели несколькими незадекларированными объектами недвижимости в Испании, более того, скорее всего, продолжают пользоваться ими до сих пор.

Информация о том, что тогдашний первый заместитель прокурора Москвы Александр Козлов и его супруга, тогда заместитель руководителя администрации Клинского района, в 2007 году приобрели ряд квартир и вилл на курортном острове Тенерифе, появилась еще в 2013 году, когда председатель координационного совета Московского областного движения "Согласие и правда. Подмосковье" Сергей Киселев отправил соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру. Прокуратура провела проверку, но ничего не нашла: "За пределами Российской Федерации, в том числе и на территории Испании, ни Сокольская А.Д., ни члены ее семьи не имеют и не имели ранее в собственности какие-либо объекты недвижимости", – значится в документе.

Прокурор Тульской области Александр Козлов

Между тем журналисты изучал находящиеся в открытом доступе выписки из испанского реестра недвижимости, из которых следует, что в 2007–2010 гг., когда Александр Козлов занимал пост заместителя прокурора Москвы (до этого он был прокурором подмосковного Пушкина), семья приобрела несколько объектов в прибрежной полосе Тенерифе.

Выписки были получены проживающим в Испании гражданином РФ Виктором Пономаревым, который также отправил всю информацию и в российскую прокуратуру, и в другие инстанции, однако о какой-либо проверке против Козлова и Сокольской на данный момент неизвестно.

Общая стоимость этой недвижимости сегодня, исходя из среднерыночных цен, – от полутора до двух миллионов евро, в 2007 году цены на Тенерифе были в среднем на 20% выше. В выписках из регистра указаны бывшие и текущие владельцы объектов, имена бывших владельцев полностью совпадают с именами прокурора и клинского главы: Don Alexander Kozlov и Doña Alena Sokolskaya, часть недвижимости была оформлена на дона Dmitry Sokolsky – так зовут сына Алены Сокольской от первого брака. Всего речь идет о шести объектах недвижимости:

– двухэтажное бунгало в муниципалитете Арона (Arona) площадью 109 кв.м с парковочным местом. Александр Козлов и Алена Сокольская купили его в 2007 году, продали в 2013-м;

– квартира в том же муниципалитете Арона площадью 94 кв.м. Те же Козлов и Сокольская купили ее в 2007-м, продали в 2013-м;

– квартира в муниципалитете Адехе (Adeje) площадью 59 кв.м, Алена Сокольская купила ее в 2007-м, продала в 2013-м;

– коммерческое помещение в том же муниципалитете Адехе площадью 46 кв.м, Алена Сокольская купила его в 2008-м, продала в 2013-м,

– двухэтажная вилла на первой линии у моря в муниципалитете Адехе площадью 177 кв.м и садом в 90 кв.м. Владелец – Дмитрий Сокольский. В 2010-м, за три месяца до приобретения виллы, ему исполнилось 18 лет. Вилла обременена ипотекой в 250 тыс. евро, ее оценочная стоимость, указанная в документах на собственность, – 894 тыс. евро;

– с 2011 года тому же Дмитрию Сокольскому принадлежат два парковочных места в муниципалитете Адехе.

Вилла в Адехе, принадлежащая Дмитрию Сокольскому

Вилла стоит прямо на набережной

Ни один из этих объектов никогда не появлялся в декларациях ни Александра Козлова, ни Алены Сокольской. Нет в декларациях и сведений о доходах с продажи указанного имущества. Интересно, что свой запрос Сергей Киселев отправил 29 апреля 2013 года, и все объекты стали спешно распродаваться сразу после этого. Квартира и коммерческое помещение в Адехе были проданы в мае, а бунгало и квартира в Ароне – 14 июня, за пять дней до ответа Генпрокуратуры. В выписках не указана стоимость, за которую была продана недвижимость, но, к примеру, под оба объекта в Ароне новая владелица взяла ипотеку на общую сумму в 300 тыс. евро.

Любопытно и то, кому были проданы квартиры и виллы. Оба объекта в Ароне купила некая Ольга Воловикова (несмотря на то что она замужем, в выписке отдельно указано, что недвижимость не рассматривается как приобретенная супругами в браке). Достаточно было посмотреть страницы в социальных сетях Дмитрия Сокольского, чтобы найти Ольгу Воловикову в списке его друзей, впрочем, вероятно, что дружит Дмитрий все же с Валерией Воловиковой, возможно, дочерью Ольги.

Валерия, судя по фотографиям, – ровесница Дмитрия, Ольга – ближе к поколению его родителей (редакция сохранила все скриншоты со страниц в соцсетях на случай, если герои расследования решат скрыть эту информацию). Квартиру в муниципалитете Адехе приобрел некий Дмитрий Мартынов (по имеющейся информации, не подтвержденной документально, Мартынов – юрист семьи Козлова-Сокольской), коммерческое помещение же в Адехе было продано сыну Дмитрию.

Лучшее – детям

Скриншот со страницы в Фейсбуке Дмитрия Сокольского

На странице Дмитрия Сокольского в Фейсбуке указано, что он учился в университете Universidad de la Laguna, расположенном в городе San Cristobál de la Laguna, но с отделениями по всему Тенерифе, в том числе и в Адехе. Скорее всего, Дмитрий учился там не заочно: в своем аккаунте в Твиттере он сообщал друзьям каждый раз, как приезжал в Москву на каникулы и праздники. Подобные твиты появлялись с 2011 по 2016 год, изредка твитил Дмитрий и на испанском. Кроме того, среди фейсбучных друзей Дмитрия Сокольского немало жителей Тенерифе, у некоторых из них указано, что они учились в том же университете. На Сокольского в Ароне зарегистрирован автомобиль Фольксваген. На его сестру Дарию Сокольскую в той же Ароне зарегистрирован небольшой кроссовер Тойота. На странице девушки указано, что она училась в МГУ им. М.В. Ломоносова (всего у Алены Сокольской четверо детей; две младшие дочери, по словам самой Сокольской, учатся в одной из клинских школ).

Выписка из реестра транспортных средств – автомобиль Дарии Сокольской

Автомобиль Дарии Сокольской

Выписка из реестра транспортных средств – автомобиль Дмитрия Сокольского

Автомобиль Дмитрия Сокольского

Если владеть недвижимостью российским чиновникам не запрещено (но ее необходимо декларировать), то вот бизнесом они заниматься не могут. В 2013 году даже Генпрокуратура признала, что Алене Сокольской в Испании принадлежала фирма El Camino del Bien SL (в распоряжении редакции есть уставные документы компании), впрочем, нарушения закона при проверке не нашли, указав, что АО "не осуществляло какую-либо деятельность", а акционеры не получали прибыли. Журналистам удалось получить подтверждение, что это не так: из бухгалтерского баланса компании следует, что в 2010–2011 гг. по счетам компании было, хоть и небольшое, движение средств, впрочем, прибыли компания и правда не получила. В том же ответе прокуратуры говорится, что Сокольская "безвозмездно передала акционерное общество третьему лицу". Это на самом деле так: она передала его своему сыну Дмитрию Сокольскому.

Александр Козлов не нашел возможности ответить на вопросы РС, но его старший помощник по взаимодействию со СМИ Любовь Кузнецова заявила РС, что вся информация об испанской недвижимости – "фейк", а Виктор Пономарев – вымышленное лицо. То же сказала в телефонном интервью корреспонденту РС Алена Сокольская, подтвердив, что ни у нее, ни у членов ее семьи не было и нет недвижимости в Испании.

Алена-бульдозер

Надо отметить, что Александр Козлов не впервые становится участником коррупционных скандалов. В 2011 году Следственный комитет провел проверку в отношении Козлова, заподозрив его в незаконном получении земельного участка в подмосковном Пушкине в 2005 году. Козлов тогда работал пушкинским прокурором и, по версии СК, не стал возбуждать уголовное дело против главы поселения Зеленоградское Людмилы Гастило, которую обвинили в махинациях с землями местного детдома.

По версии "Известий", участок в 18 соток, который в 2005 году стоил не менее 180 тыс. долларов, Козлов получил всего за 6910 рублей. Другая проверка была проведена СК по факту незаконного получения Козловым квартиры в Пушкине площадью 100 кв.м – Козлов якобы получил служебную квартиру (также с нарушениями закона), а потом приватизировал ее. Обе проверки закончились ничем.

Алена Сокольская (справа) и Александр Козлов (в центре) в компании с Александром Игнатенко (экс-зампрокурора Московской области, фигурант "игорного дела") на дне рождения владельца сети подпольных казино Ивана Назарова

В том же 2011 году Козлова несколько раз вызывали на допросы в СК по т.н. "игорному делу": главный обвиняемый на процессе, владелец сети подпольных казино Иван Назаров рассказал на допросе, что Козлов, с которым он был знаком еще с 2006 года, сам предложил ему встретиться и предупредил о будущих проверках со стороны управления "К" МВД. Вопрос тогда якобы был решен за 75 тыс. долларов. Впрочем, и эта история не привела к уголовному преследованию или даже понижению по службе: Козлова, наоборот, повысили – до первого заместителя прокурора Москвы, а в 2015 году назначили прокурором Тульской области. Еще одна проверка касалась незадекларированного особняка в Тверской области.

Митинг против свалки в Клину,10 марта 2018 г.

Карьера его супруги Алены Сокольской неразрывно связана с подмосковным Клином, где она поначалу работала заведующей детсадом, в 2006 году возглавила Управление образования клинской администрации, в 2013-м стала заместителем руководителя администрации, а в 2014-м – главой района. Жители Клина рассказали журналистам, что Сокольскую называют в Клину "Алена-бульдозер" – "потому что всё под себя гребет" (далее собеседники РС перечисляют ряд организаций, якобы находящихся под контролем Сокольской, но проверить эту информацию пока не удалось). По словам клинчан, еще в бытность главы Управления образования к Сокольской было много вопросов: якобы именно при ней устроить ребенка в детсад стало возможным только за взятку.

Звучит имя Сокольской и в связи с протестами против местной свалки "Алексинский карьер", которая в 11 раз больше полигона "Ядрово" под Волоколамском. До 2013 года там захоранивался только клинский мусор и свалка никого не беспокоила, в 2013-м полигон должны были закрыть, поскольку он выработал ресурс, однако Росприроднадзор неожиданно провел экологическую экспертизу, которая увеличила срок службы полигона – на него стали свозить сначала мусор из других районов Подмосковья, а потом и из Москвы. Клинские активисты говорят о прямой заинтересованности главы района. Впрочем, номинально клинская администрация к свалке отношения не имеет – полигон находится в ведении правительства Московской области.

Фотокопии документов, использованных в статье

Из этого документа следует, что Александр Козлов и Алена Сокольская владели бунгало в Ароне, которое впоследствии было продано Ольге Воловиковой

Квартира 94 кв.м в Ароне, которую Козлов и Сокольская продали Ольге Воловиковой

Документ, подтверждающий, что Алена Сокольская владела квартирой в 59 кв.м в Адехе с 2007 по 2013 г.

Алена Сокольская владела коммерческим помещением в 46 кв.м в Адехе с 2008 по 2013 г.

Коммерческое помещение в Адехе было продано Дмитрию Сокольскому