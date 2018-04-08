Молодой специалист: Нередко отправляли на ферму «считать коров» 2 8.04.2018, 10:49

C чем сталкиваются выпускники белорусских вузов.

Работа не по специальности, задержка зарплаты, увольнение через суд и с помощью прокуратуры – с такими трудностями столкнулись специалисты, прибывшие по распределению в Пуховичский район, пишет «Беларускi час».

Леонид с энтузиазмом взялся за дело, однако рвения хватило ненадолго. Условия труда все же были далеки от идеальных. – Вместо работы инженера мне приходилось «крутить провода», – вспоминает молодой человек. – Навыки, полученные мной в университете, оказались не нужны. Я мог только догадываться, что реально входит в мои обязанности.

Наниматель на замечания не реагировал. Свой трудовой договор я увидел лишь через 3 месяца. На руки первое время получал «минималку» – порядка 260 рублей. Расчетный лист не выдавали, по просьбе иногда выписывали сумму от руки. Увидев контракт, я узнал, что мой оклад составляет 100 рублей.

В конце ноября Леонида перевели на должность инженера по охране труда, но по сути мало что изменилось. – Средства на спецодежду наниматель выделять не хотел. Работать было сложно: напряженная обстановка в коллективе, невыплата зарплаты, постоянные придирки и скандалы, – рассказал Бурдейко. – На моих глазах других молодых специалистов увольняли из хозяйства «по статье». Ребята не выдерживали давления со стороны руководства и единственный выход видели в том, чтобы перестать ходить на работу.

Я неоднократно обращался в администрацию с просьбой уволить меня по соглашению сторон, раз не могут предоставить работу по специальности, но мне отвечали, что не имеют права.

Бывший учащийся Новопольского государственного аграрно-экономического колледжа Игорь Купревич (имя и фамилия изменены по этическим причинам. – Прим. авт.) тоже прибыл в это хозяйство по распределению и трудоустроился на должность инспектора по кадрам. Согласно заключенному с ним трудовому договору зарплату наниматель должен был перечислять на карточку 25-го числа каждого месяца, но с августа по ноябрь выплату регулярно задерживали.

– Сумму заработка разбивали на 2–3 части и полностью выплачивали лишь к концу следующего месяца, – сообщил Игорь. – Рабочих рук не хватало, поэтому меня нередко отправляли на ферму «считать коров». О всех перечисленных «прелестях» первого рабочего места не понаслышке узнал и бухгалтер Антон Семченко (имя и фамилия изменены по этическим причинам. – Прим. авт.).

В конце декабря 2017-го парни написали на имя нанимателя заявления о расторжении трудовых договоров. Руководитель предприятия их проигнорировал. Тогда работники обратились в комиссию по трудовым спорам, но и там не получили ответа.

А в случаях подобного нарушения, согласно ст.ст.40–41 ТК, наниматель обязан досрочно расторгнуть трудовой договор по требованию работника в срок, указанный в заявлении, и выплатить выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка (ст.48 ТК).

Однако директор «Сутинского» рекомендации профсоюза оставил без рассмотрения. Тогда главный правовой инспектор труда обкома отраслевого профсоюза помог молодым специалистам составить исковое заявление в суд и представлял там их интересы.

На протяжении трех заседаний наниматель сопротивлялся уходу инспектора по кадрам и бухгалтера, поскольку хозяйство нуждается в этих специалистах. И все же суд постановил расторгнуть трудовые договоры со всеми тремя молодыми специалистами. В их пользу с предприятия было взыскано выходное пособие на общую сумму 519 рублей 30 копеек.

По словам уже бывших работников, даже после суда директор не спешил оформлять приказы на увольнение. Парни трудились в хозяйстве еще около месяца, а потом обратились в прокуратуру, чтобы разорвать наконец-то трудовые отношения с нерадивым нанимателем. Сейчас они ждут перераспределения, надеясь, что второе «первое» рабочее место будет все же по специальности.