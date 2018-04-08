Как минимум 70 человек погибли в результате химатаки асадовских войск в Сирии 1 8.04.2018, 10:57

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Cотни человек пострадали.

Вечером 7 апреля в Сирии произошла очередная химическая атака, сообщили волонтеры и спасатели.

Волонтерская организации "Белые шлемы" написала в Twitter, что вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Думу в сирийской провинции Восточная Гута, пишет "Гордон".

Отмечалось, что 40 человек, в основном дети и женщины, погибли, еще сотни пострадали.

Фото: EPA

Позже организация сообщила, что количество погибших увеличилось до 70.

Целые семьи нашли задушенными в подвалах.

В одном из последних твитов "Белые шлемы" сообщили, что количество погибших достигает 100 человек, еще 1000 пострадали.

Организация "Медиа-центр Гуты" написала в Twitter, что в результате химатаки с использованием зарина погибли 75 мирных жителей, еще 1000 пострадали.

Отмечается, что вертолет, который сбросил на Думу бочку с химвеществом, принадлежал сирийским войскам.

Представитель базирующегося в США Союза медицинских благотворительных организаций сообщила BBC, что в больнице в Дамаске подтвердили гибель 70 человек.

По ее словам, люди поступают с судорогами, у них изо рта идет пена. Это может свидетельствовать об отравлении нервно-паралитическим газом или смесью нервно-паралитического газа и хлорина, сказала представитель союза.

Дума является последним городом в Восточной Гуте, который удерживают повстанцы. Город находится в осаде сирийских правительственных сил, поддерживаемых Россией. BBC отмечает, что 6 апреля Думу начали интенсивно бомбить после того, как сорвались переговоры между повстанцами и представителями России. Коалиция сирийских повстанцев "Джейш аль-Ислам" хотела добиться, чтобы ее членам разрешили остаться в Думе в качестве местных сил безопасности.