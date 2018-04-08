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«Зачем платить больше, если можно привязать к дереву?!»

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  • 8.04.2018, 11:14
Фото: mogilev.online

В Могилеве знак «Пешеходный переход» прикрепили к дереву.

«Зачем платить больше, если можно привязать к дереву?!» — комментирует свой фотофакт подписчика паблика «Могилев Live» Ольга Ахмаева.

Ее дополняют другие могилевчане (стилистика, орфография и пунктуация сохранены). Владимир Коваленко:

«Деньги выделенные на установку , уже разделили между собой! Знак стоит-ДА, в стране нет коррупции — говорит главнокомандующий».

Фото: mogilev.online

Павел Хмара:

«А ведь могли вообще просто рядом поставить... с деревом... на земле... Ну и примотать слегка, дабы сразу не упёрли)».

Фото: mogilev.online

Руслан Вишняков:

«надо и световые опоры не ставить,а фонари на деревья вешать-экономичнее».


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