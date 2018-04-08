«Зачем платить больше, если можно привязать к дереву?!»2
- 8.04.2018, 11:14
В Могилеве знак «Пешеходный переход» прикрепили к дереву.
«Зачем платить больше, если можно привязать к дереву?!» — комментирует свой фотофакт подписчика паблика «Могилев Live» Ольга Ахмаева.
Ее дополняют другие могилевчане (стилистика, орфография и пунктуация сохранены). Владимир Коваленко:
«Деньги выделенные на установку , уже разделили между собой! Знак стоит-ДА, в стране нет коррупции — говорит главнокомандующий».
Павел Хмара:
«А ведь могли вообще просто рядом поставить... с деревом... на земле... Ну и примотать слегка, дабы сразу не упёрли)».
Руслан Вишняков:
«надо и световые опоры не ставить,а фонари на деревья вешать-экономичнее».