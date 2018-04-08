Пасха-2018: что нужно знать об этом празднике 8.04.2018, 11:16

Пасха - самый древний христианский праздник.

В этом году Пасха выпала на 1 апреля в западном христианстве и на 8 апреля - в восточном, пишет «Апостроф».

История праздника

Праздник в честь Воскресения Бога и прихода весны было у разных народов задолго до возникновения христианства. Весной египтяне устраивали гуляния в честь воскресения бога Осириса, в Древней Греции прославляли богиню плодородия Деметру, а древние кельты поклонялись богине весны Остаре, празднуя пробуждение природы крашеными яйцами и маленькими пшеничными булочками, очень похожими на наши пасхальные традиции.

Более пяти тысяч лет назад иудейские племена отмечали Пасху как праздник отела скота, затем этот день связывали с началом сбора урожая, а еще позже - праздновали освобождение еврейского народа из египетского рабства. Когда Моисей вывел евреев из Египта, весенний праздник назвали Пасхой, что означает "избавление".

И если в иудейской традиции Пасха означает освобождение от рабства и обретение земли обетованной, то в христианстве праздник наполнился другим содержанием - радостью воскресения Иисуса Христа, приобретением вечной жизни благодаря вере Спасителя, победой света над тьмой.

К Пасхе верующие готовятся в течение семи недель Великого Поста. Это один из самых строгих постов года. Иисус провел в пустыне 40 дней, поэтому именно столько времени длится пост. В течение Великого Поста верующие отказываются от того, что полностью их поглощает и удаляет от Господа, очищают тело и душу, каются, молятся и становятся ближе к Богу.

Празднование Пасхи

Пасхальная Служба Божья длится всю ночь. Ее торжественный момент наступает в полночь, когда священник извещает «Христос воскрес!», А все присутствующие отвечают "Воистину воскрес!". После службы начинается процесс освящения обрядовых пасхальных блюд: куличей, яиц, мяса, колбас, масла, рыбы и других блюд. Хозяйки приносят на освящение красивые корзины с продуктами, украшенные вышитыми полотенцами и свечами. После этого верующие расходятся по домам и начинают "разговляться".

За праздничным столом на Пасху собирается вся семья. В первую очередь, разговляются пасхальными яйцами. Затем все пробуют по кусочку кулича и лакомятся другими блюдами, которые стоят на столе.

После застолья по традиции молодежь шла под церковь и устраивала пасхальные забавы - пела веснушки и гаивки, устраивала игры, водила хороводы и радовалась празднику и весной. Считается, что на Пасху все обязательно должны веселиться. А кто в этот день будет скучать, того ждет неудачный год.

Также на Пасху принято ходить в гости к соседям, друзьям и родственникам, христосоваться и обмениваться пасхальными блюдами: куличами, яйцами, пирогами и другими блюдами.

Что нельзя делать в этот день

В этот светлый праздник не рекомендуется надевать на себя скорбную маску, вступать в споры и конфликты в семье и в окружении.

Не рекомендуется погружаться в быт и весь день заниматься домашними делами. Найдите время для Бога.

В Пасху нежелательно работать, но, если ваш график такой, что без этого никак не обойтись, примите свою деятельность как некое послушание.

Секс на Пасху запрещен.

Если часть пасхальных продуктов осталась, ее нельзя просто выбрасывать в мусор. Остатки пищи следует сжечь или закопать, причем, позаботиться о том, чтобы к ним не добрались животные.

Если ваш день рождения выпал на Пасху, празднование лучше перенести на другой день - чтобы он не "перекрыл" радость от воскресения Христова.

На Пасху не посещают кладбища.

Что нужно делать в этот день

Человека, который не посетит пасхальную службу, вряд ли можно назвать христианином. Участие в службе не только обязательно - фактически она рассматривается как знак принадлежности к церкви.

Де-факто пост заканчивается после службы и причастия. Если вы были на всенощной и приняли причастие, тогда "нескоромно" можно поужинать в тот же день, если вы не были в церкви вечером, но посетили утреннюю службу, ваш пост заканчивается после нее. И все же, несмотря на долгую сдержанность и большое количество разных вкусностей, переедать не рекомендуется.