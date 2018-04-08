Минский тракторный завод стал титульным спонсором БАТЭ 1 8.04.2018, 11:39

Борисовский клуб получит прозвище «трактористы».

Титульное спонсорство традиционно предполагает нанесение логотипа партнера на самое видное место на игровой форме футболистов — на груди. Это одна из самых «сладких» опций в спортивном спонсорстве, ведь именно логотипы титульных спонсоров чаще всего мелькают на крупных планах во время телетрансляций и на публикуемых в СМИ фотографиях, пишет «Белорусы и рынок».

Разумеется, максимальная узнаваемость бренда компании-спонсора обеспечивается благодаря сотрудничеству с наиболее популярными во всем мире клубами. Так, «Манчестер Юнайтед» ассоциируется с Chevrolet, «Бавария» — с Deutsche Telekom, «Ювентус» — с Jeep. Суммы контрактов нередко достигают десятков миллионов долларов в год.

На протяжении своей истории БАТЭ сотрудничал с несколькими титульными спонсорами. В первые после возрождения команды годы (1996—1999) она ассоциировалась с компанией «Сталкер». Фирмой, как и клубом, руководил Анатолий Капский. В 2000—2001 годах титульным спонсором команды была «Журавинка», а на протяжении последующих трех лет — компания Xerox. С 2005 по 2017 год на игровой форме БАТЭ фигурировал логотип «Белгосстраха». Теперь на футболках игроков БАТЭ размещены логотип Минского тракторного завода и надпись Belarus, которая в еврокубковых матчах будет напоминать не только о предприятии, но и о стране, которую представляет борисовский клуб.

К слову, несмотря на смену титульного спонсора, сотрудничество с «Белгосстрахом» БАТЭ не прекратил. По словам председателя правления клуба Анатолия Капского, оно продолжится в другом формате.

Оптимистичные ожидания. Сразу после подписания документа о сотрудничестве генеральный директор МТЗ Федор Домотенко объяснил, почему автогигант решил поддержать БАТЭ: «С 2015 года ОАО «Минский тракторный завод» проводит кампанию по созданию широкого информационного поля вокруг нашего бренда, исходя из того, что сейчас сложно продавать технику: много конкурентов».

Анатолий Капский подчеркнул близость партнеров: «Сегодня мы будем рады прозвищу «трактористы». Ведь и в аббревиатуре БАТЭ есть автотракторная составляющая. Нам приятно связывать себя с МТЗ, который за последние годы серьезно вырос и в плане производства, и в плане экономики.

Сейчас это предприятие, которое успешно работает и зарабатывает. У ряда наших игроков родственники работают на МТЗ. У Щербицкого и мама, и папа — с середины 80-х, задолго до появления Дениса на свет, и его отец удостоен звания «Ветеран труда МТЗ». У Чичкана — двоюродный брат, у Яблонского — родная тетя. Так что связи между ФК БАТЭ и тракторным заводом есть на самых разных уровнях. Думаю, бренд Belarus станет для БАТЭ счастливым. Можно сказать, что с этой надписью на груди мы представляем всю страну».

Спортивный бэкграунд завода. Футбольный клуб «Трактор» существовал на базе МТЗ с 1946 года и всегда был любительской командой. В 2002 году после объединения с командой «Трудовые резервы — РИПО» был основан новый клуб — МТЗ-РИПО. Он последовательно выиграл вторую и первую лиги и вышел в элитный дивизион. В высшей лиге команда дважды становилась бронзовым призером и несколько раз представляла Беларусь в еврокубках.

В 2004 году владельцем МТЗ-РИПО стал известный литовский предприниматель Владимир Романов. На рубеже десятилетий у него начались проблемы с бизнесом, как следствие, футбол отошел на второй план. Команда, к тому времени уже носившая название «Партизан», вылетела из высшей лиги и через несколько лет прекратила свое существование.

Отдельно стоит отметить, что, несмотря на все проблемы связанных с заводом команд, государственная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва МТЗ, в которой есть и футбольная секция, непрерывно функционирует уже более семидесяти лет.

Тракторный опыт топ-клуба. Сотрудничество футбольного клуба БАТЭ и производителя тракторов — это далеко не первый опыт подобного рода. Например, в январе нынешнего года «Манчестер Юнайтед» совместно со своим глобальным партнером, компанией Yanmar, представил новый кобрендинговый трактор. Похоже, японский производитель всерьез вознамерился выйти на футбольный рынок: в рекламном ролике подчеркивается возможность использования трактора для создания лучших футбольных полей.

Что касается взаимодействия БАТЭ и МТЗ, то есть два основных вопроса: как клуб будет пытаться сделать партнерство взаимовыгодным и как само предприятие воспользуется возможностями, которые раскрывает перед ним сотрудничество с единственным представителем Беларуси в Лиге чемпионов? К слову, о том, какие именно мероприятия будут проводить клуб и предприятие в рамках заключенного договора, их представители пока не сообщали.