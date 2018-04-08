Женщина, выдававшая себя за одесситку и «беженку из Киева», появилась на митинге в Риге 7 8.04.2018, 11:50

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Ципко (на переднем плане) используют для российской пропаганды

Фото: ostro.org

Провокатор вышла на митинг с плакатом «Я - Латвия».

Риге на митинге в поддержку обучения в Латвии на русском языке присутствовала Мария Ципко, сыгравшая в Украине ряд ролей "обиженных хунтой" женщин. Об этом сообщает "ОстроВ".

На фотографии, опубликованной изданием, женщина держит табличку с надписью "Я – Латвия", а на груди у участницы митинга написано: "Руки прочь от русских школ!"

"ОстроВ" рассказал, что Ципко в Киеве на Евромайдане была одновременно "солдатской матерью", "матерью донецких детей", "киевлянкой, работницей ресторана" и "продавщицей из Тернополя"; в Харькове 1 марта 2014 года – показывала на камеру найденные в захваченной облгосадминистрации "бандеровские" трофеи и называла себя харьковчанкой; через некоторое время она стала "гражданкой Одессы" и "работницей кафе" в Краматорске; позже в Москве выдавала себя за "беженку из Киева" и в Симферополе – за коренную крымчанку.

Женщина также представлялась "активисткой" Куликова поля в Одессе, "главой избирательной комиссии" в Луганске и "юристом из ДНР".

Все ее появления были сняты российскими телевизионщиками и использовались для пропаганды.

Митинг в Риге был ответом пророссийских граждан на принятые 22 марта Сеймом Латвии поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. Планируется, что переход завершится в 2021/2022 учебном году.