В Могилеве замечена перевозка БТР

В Могилеве замечена перевозка БТР2
- 8.04.2018, 11:59
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Могилевчане обратили внимание на перевозку БТР на платформе грузовика.
Военная техника была замечена близ торгового центра «Е-Сити», пишет mogilev.online.
Факты перевозки военной техники, будь то железнодорожным или автомобильным транспортом, в Могилеве фиксируются нечасто, и практически каждый раз привлекают к себе внимание. По социальным сетям начинают расходиться слухи о том, что техника предназначена для боевых действий на востоке Украины. Причем в некоторых случаях подобную информацию относительно перевозимого по Беларуси оружия подтверждал Совет национальной безопасности и обороны Украины