закрыть
8 апреля 2018, воскресенье, 12:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Могилеве замечена перевозка БТР

2
  • 8.04.2018, 11:59
  • 1,555
Фото: mogilev.online

Могилевчане обратили внимание на перевозку БТР на платформе грузовика.

Военная техника была замечена близ торгового центра «Е-Сити», пишет mogilev.online.

Факты перевозки военной техники, будь то железнодорожным или автомобильным транспортом, в Могилеве фиксируются нечасто, и практически каждый раз привлекают к себе внимание. По социальным сетям начинают расходиться слухи о том, что техника предназначена для боевых действий на востоке Украины. Причем в некоторых случаях подобную информацию относительно перевозимого по Беларуси оружия подтверждал Совет национальной безопасности и обороны Украины

Фото: Андрей Лопачев, Могилев Real

популярное за неделю

Мнение

Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский