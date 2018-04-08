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Фотограф подсмотрел дружбу волка и бурого медведя

  • 8.04.2018, 12:06
ФОто: vokrugsveta.ua

Финнский фотограф десять дней подряд наблюдал дружбу волка и медведя.

«Это очень странная штука — чтобы медведь и волк так ладили», — говорит 56-летний финский фотограф Ласси Раутьянен, пишет «Вокруг Света».

Ласси следил за ними каждую ночь с восьми вечера до четырех утра. Звери друг с другом даже делились едой.

«Точно непонятно, как они подружились. Скорее всего, они были оба молоды и одиноки, не знали, как выжить поодиночке», — говорит фотограф.

ФОто: vokrugsveta.ua
ФОто: vokrugsveta.ua
ФОто: vokrugsveta.ua
ФОто: vokrugsveta.ua
ФОто: vokrugsveta.ua

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