Фотограф подсмотрел дружбу волка и бурого медведя
- 8.04.2018, 12:06
Финнский фотограф десять дней подряд наблюдал дружбу волка и медведя.
«Это очень странная штука — чтобы медведь и волк так ладили», — говорит 56-летний финский фотограф Ласси Раутьянен, пишет «Вокруг Света».
Ласси следил за ними каждую ночь с восьми вечера до четырех утра. Звери друг с другом даже делились едой.
«Точно непонятно, как они подружились. Скорее всего, они были оба молоды и одиноки, не знали, как выжить поодиночке», — говорит фотограф.