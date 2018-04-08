Давыдько предложил считать «Белсат» и «Свабоду» иностранными агентами 2 8.04.2018, 12:18

Геннадий Давыдько

В «Клубе редакторов» говорили о поправках в закон о СМИ.

Очередной выпуск программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь-1» посвятили поправкам в закон о СМИ, пишет сайт телеканала «Белсат».

Министр информации Александр Карлюкевич сравнил анонимных комментаторов в интернете с доносчиками 1937 года.

«Это напоминает то, что было в 1937 году. Написал анонимный донос - решил вопрос», - отметил Александр Карлюкевич.

Напомним, по законопроекту, планируется ввести обязательную идентификацию интернет-пользователей, в том числе комментаторов на форумах. Отсутствие модерации ресурса может привести к его блокировке, это касается и отдельных социальных сетей.

«Это конечно контроль, но контроль за той информацией, которая противоречит законодательной базе и вообще нормальному общению в обществе. Но это не нарушение свободы слова», - считает министр.

Лидер общественной организации «Белая Русь» Геннадий Давыдько, обсуждая новый закон о СМИ, упомянул «Белсат» и «Радыё Свабода»:

«В законе хотят прописать, что СМИ должно быть резидентом РБ. То есть владелец, финансирование - не более 20% из-за рубежа. А что будет с «Белсатом», с американской «Свободой»? Может пора уже назвать иностранных агентов - агентами? Кто-то до сих пор думает, что кто-то за границей хочет нам добра. Вот у кого-то есть представление, что кто-то за рубежом тратит свои деньги для того, чтобы мы стали лучше жить. Как разрушить это представление? »- отметил Давыдько.

Выпуск программы «Клуб редакторов» от 6 апрель (часть о иностранных агентов - с 18:25):

Судя по всему, Давыдько ссылается на российский закон об иностранных агентах в СМИ. Согласно этому закону, все публикации подобного СМИ должны сопровождаться пометкой, что их выпустил иностранный агент, а основатель должен ежеквартально представлять отчет в Минюст по поводу своей деятельности.

При этом слова Давыдько о том, что якобы «в законе хотят прописать, что СМИ должно быть резидентом РБ» - не совсем точны.

Дело в том, что подобная норма о регистрации белорусского СМИ существует и сейчас. Например, то же «Радыё Свабода» официально работает в Беларуси в качестве аккредитованного иностранного СМИ.

В новом законопроекте только уточняются некоторые формулировки, но принципиально норма о правилах регистрации в части иностранного финансирования не меняется.

Вот как выглядит сегодняшняя формулировка в законе о СМИ, по поводу отказа в регистрации из-за иностранного финансирования (ст. 15 пункт 1.5):

«Палата представителей» может рассмотреть поправки к закону о СМИ уже 19 апреля.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

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