В Венгрии выбирают новый парламент 8.04.2018, 12:19

Виктор Орбан может в четвертый раз возглавить правительство.

В Венгрии в воскресенье, 8 апреля, проходят парламентские выборы. На 199 мест в законодательном органе страны претендуют кандидаты из 23 партийных списков и 1547 политиков, баллотирующихся по одномандатным округам, сообщает "Немецкая Волна".

Согласно опросам, партия ФИДЕС во главе с правоконсервативным премьер-министром страны Виктором Орбаном может рассчитывать на абсолютное большинство. Ее кандидаты значительно опережают соперников от праворадикальной партии "Йоббик" и левых социалистов. В случае победы Орбан, которого критики обвиняют в авторитаризме, возглавит правительство Венгрии в четвертый раз в целом и в третий раз подряд.

Свою предвыборную кампанию 54-летний Виктор Орбан построил на националистической риторике: он пугал избирателей массовым наплывом мигрантов и выставлял себя защитником национального суверенитета и "христианской Европы".