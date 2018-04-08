Андрей Пионтковский: Кольцо вокруг Путина сжимается 8.04.2018, 12:40

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Андрей Пионтковский

В новых санкциях уже перечислены ближайшие к главе Кремля люди.

Санкции США против российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников начнут воспринимать всерьез после первых арестов капиталов. Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский в интервью "Русскому монитору".

Политолог отметил, что в новых американских санкциях уже перечислены ближайшие к президенту России Владимиру Путину люди и держатели его капиталов, однако их пока недостаточно.

"Пока не станут арестовывать их имущество, должного эффекта не будет", – рассказал он.

По мнению Пионтковского, режим Путина может продержаться еще неопределенное время.

"Режим может уже через месяц рухнуть, а может и продержаться пять–шесть лет. Но ведь еще не пробовали, кажется, вот мое ощущение, что эффективное средство – это массовая конфискация, и ее сегодня нет. Массовая конфискация должна потрясти все основы в системе. Это все, что они непосильным трудом 30 лет наживали", – подчеркнул политолог.

Он добавил, что для ареста счетов российской элиты профессионалы должны "продавить свою волю" президенту США Дональду Трампу.

"В принципе, Трамп теряет очки. Он все меньше и меньше услуг может оказывать Путину. Путина я не буду прогнозировать, меня и так в этом обвиняют уже сколько, а вот если Трамп политически 2018 год не переживет, то это еще больше развяжет руки американцам... Пока нет решающей точки невозврата. Но кольцо вокруг Путина все сжимается, сжимается, сжимается", – подытожил Пионтковский.

Санкции США ввели против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний, "принадлежащих российским олигархам".