Завтра в Беларуси потеплеет до +24 8.04.2018, 12:47

Теплее всего будет на юго-западе страны.

До 24 градусов тепла прогнозируется по юго-западу Беларуси 9 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет южный: ночью умеренный, а днем порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит плюс 3−9 градусов, во второй половине дня — до плюс 17−22 градусов. Теплее всего будет по юго-западу страны. Здесь столбики термометров поднимутся до 24 градусов со знаком плюс.

Синоптики отмечают также, что 9 апреля в Беларуси не ожидается опасных метеорологических явлений.