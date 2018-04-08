Госдеп США: Ответственность за химатаку в Сирии несет Россия 2 8.04.2018, 13:07

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Число жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля произошла химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек, сообщает bbc.com.

Волонтерская организация "Белые каски" опубликовала фотографии человеческих тел в подвале. По их мнению, число жертв может вырасти.

Государственный департамент США уже заявил, что внимательно следит за сообщениями о возможном применении химического оружия и что в случае, если они подтвердятся, Россия, поддерживающая власти Сирии, должна вместе с ними нести ответственность за случившееся.