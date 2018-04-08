Можно ли по лицу определить сколько человек зарабатывает 4 8.04.2018, 13:17

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Канадские ученые занялись изучением взаимосвязи между лицом человека и его благосостоянием.

Университет Торонто опубликовал результаты исследования, в которых утверждается, что по лицу человека можно с высокой долей вероятности определить, богат он или беден. Насколько эти выводы справедливы и распространяются ли они на очень состоятельных людей - разбирался Fоrbes.ru.

Канадские ученые из Университета Торонто занялись изучением взаимосвязи между лицом того или иного человека и его благосостоянием. Сначала эксперименты проводились на студентах, и они показали, что существует зависимость между внешностью молодых людей и тем, насколько богаты их семьи. Затем исследователи пошли еще дальше и получили поразительные результаты.

Случайным образом были отобраны фотографии 40 мужчин и 40 женщин, которые принадлежали либо к «высшему» классу (их годовой доход превышал $150 000 в год), либо к «низшему» (с доходом менее $35 000). Соответственно, первую группу отнесли к богатым, а вторую — к бедным. Студентам нужно было исключительно по фото определить, к какому классу относится тот или иной человек. Все фотографии были черно-белыми и одного размера. Исход эксперимента удивил всех: 68% респондентов дали правильный ответ, то есть по лицу определили, богат человек или беден.

Важно, что студентов просили дать ответ сразу по первому впечатлению, которое на них произвела фотография. Означает ли это, что с высокой долей вероятности мы сможем с одного лишь взгляда определять уровень благосостояния человека и при других условиях?

Важные детали

В ходе исследования канадские ученые провели несколько экспериментов с целью подтверждения своей гипотезы. Например, они использовали только глаза или нижнюю часть лица, чтобы по отдельным фрагментам внешности ответить на тот же вопрос: богат человек или беден. Результаты были положительными, но не такими хорошими, как при оценке всего лица человека.

В самих условиях эксперимента и в постановке задачи прячутся основной плюс и основной минус исследования. Посудите сами: 20-летний студент смотрит 80 фотографий своих «подопытных» в возрасте от 18 до 35 лет (такова была предложенная выборка) и решает, к какому классу они относятся. На чем базируются его выводы? Ответ прост: на основании опыта и стереотипов этого молодого человека.

И ему, как правило, хватает своего запаса знаний, чтобы отличить, например, клерка, работающего в банке, или IT-специалиста от человека, который занят на сборочном конвейере или работает в McDonald’s. Если представить себе этого же студента, перед которым разложили фотографии состоятельных людей и попросили определить по лицу, кто из них «стоит» до $2 млн, а кто, скажем, больше $50 млн — крайне сомнительно, что будут достойные результаты.

Таким образом, нужно четко понимать, что мы имеем дело с интересным, но весьма ограниченным исследованием. Можно ли сказать, что внешних признаков, которые выдают более состоятельного человека, вообще не существует? Нет, нельзя. К примеру, для многих людей, работающих в области финансового консультирования, своеобразным «индикатором» богатства являются глаза. Именно они, а не губы или морщинки на лице говорят об опыте человека и его состоянии больше, чем остальные черты лица. Но, к сожалению, фотография не передает этой потрясающей палитры информации. «Цветные» или «черно-белые» глаза человека на фото дают только малую часть настоящего внутреннего портрета человека.

Во власти стереотипов

Откуда берутся стереотипы, на основании которых мы делаем те или иные суждения? Из нашей жизни, телевидения, кино, социальных сетей. Вот этот парень на фото очень похож на героя фильма «Скорая помощь». Врач — хорошо зарабатывает (это Канада!). А этот человек — ну точно мой сосед. Он работает в нефтяной компании. Богат, безусловно! А женщина может быть богатой? Конечно! Например, быть хорошим юристом и иметь доход, скажем, в $200 000 в год. Запросто! А может ли женщина быть миллиардером? Ну, это уже сложно. Какой-нибудь «синий чулок», наверное. Красивая женщина точно не может быть супербогатой.

Вот, например, фото. Что нам подсказывают наши «шаблоны»? Учитель, офисный клерк, в лучшем случае директор фирмы по набору персонала. На самом деле это одна из богатейших женщин мира — Абигель Джонсон, которая возглавляет инвестиционную компанию Fidelity Investments и «тянет» на $18,8 млрд. Правда, здесь нужно признать, что жизненный путь у нее был не совсем типичный. Ее дедушка Эдвард Джонсон в 1948 году основал эту компанию, а его внучка начала в ней карьеру еще во время своих летних каникул в колледже и потихоньку доросла до главы.

Существуют также очень устойчивые стереотипы и в отношении людей других национальностей. Например, европейцам лучше даже не пробовать определить степень состоятельности, например, китайца или вьетнамца. Просто не получится. Посмотрите на это фото снизу. Что вы думаете об этой женщине? Не удивлюсь, если наш российский эксперт решит, что она в лучшем случае держит какой-нибудь китайский ресторанчик в Иркутске. На самом деле эту женщину зовут Ян Хуэйянь. Она занимает 43-е место в мировом рейтинге Forbes. Ее бизнес — это недвижимость, а размер состояния составляет $22,2 млрд. Правда, большую часть этих денег она унаследовала от своего отца в 2007 году.

Лица миллиардеров

А можно ли по лицу определить, является ли человек супербогатым и входит ли он в список Forbes? Какой набор фотографий, следуя ученым из Университета Торонто, нужно иметь для проведения такого эксперимента? Во-первых, в этом списке не должно быть равного количества мужчин и женщин. Если мы хотим проводить глобальное исследование, здесь можно ориентироваться на гендерные пропорции среди 100 самых богатых людей планеты. Доля женщин в этом списке в 2018 году составляет всего 10%.

А как дела обстоят с возрастом? Наверное, в качестве нижнего предела можно установить «планку» в 33 года. Столько лет Марку Цукербергу — основателю Facebook, и его другу, который ему в этом помогал, — Дастину Московицу. Они занимают в списке Forbes, соответственно, 5-е и 102-е места. Есть, впрочем, один человек, который моложе их, это 31-летний Лукас Валтон (торговая сеть Walmart), но он унаследовал свое состояние после гибели отца в авиакатастрофе в 2005 году. С капиталом в $15,9 млрд Лукас занимает 83-е место в списке Forbes.

Что касается верхней возрастной границы, то она довольно сильно размыта. Создается впечатление, что богатство — не помеха долголетию. Так, например, легендарному инвестору Уоррену Баффетту 87 лет (3-е место в списке Forbes). Столько же медиамагнату Руперту Мердоку (94-е место). Но настоящими рекордсменами являются представители азиатских стран, многим из которых хорошо за 90. Так что в нашем эксперименте можно обойтись и без верхнего возрастного предела.

Теперь вопрос: можно ли сделать правильный выбор из 100 черно-белых фотографий 90 мужчин и 10 женщин в возрасте от 33 лет и выше, половина из которых — самые богатые люди мира? Скорее всего если вы специально не изучали этот вопрос, то результаты такого эксперимента будут обескураживающими.

Однако есть одна подсказка, которая, вероятно, может кое-что изменить и привести эксперимент к положительному результату. Рассматривая лица состоятельных людей, легко заметить, что большинство из них отличает большой лоб, что говорит о незаурядных умственных способностях. По фотографиям из первой сотни списка Forbes можно с уверенность сказать, что по крайней мере 78 из них имеют лоб выше среднего. Это при том, что некоторые фото отсутствуют, а на части из них достаточно сложно определиться с поставленной задачей: то ракурс не тот, то волосы закрывают часть лба и так далее. Но даже этого вполне достаточно, чтобы отнестись к этому факту со всей серьезностью.

С учетом этого параметра вероятность правильного выбора сверхсостоятельного человека из предложенного набора лиц может быть выше 50%.

Какие выводы следуют из всего сказанного? Более тонкие «предсказания» богатства по лицу человека представляются весьма проблематичными, хотя при определенной «подсказке» относительно величины лба можно повысить результаты. Так что, с точки зрения практики, никто не должен вычеркивать себя или своих детей из списка потенциально состоятельных людей только потому, что у них не та внешность.